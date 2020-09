Η Halsey γιορτάζει τα γενέθλιά της με το νοσταλγικό video του «929»

Μία νοσταλγική αναδρομή στις ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της κάνει η Halsey με το video του «929».

Η Halsey γιορτάζει τα γενέθλιά της αποκαλύπτοντας το music video για το αυτοβιογραφικό τραγούδι «929» από το πλατινένιο άλμπουμ της «Manic».

H 26χρονη πλέον τραγουδίστρια, η οποία γεννήθηκε στις 9:29 π.μ. στις 29 Σεπτεμβρίου, κάνει στο video του «929» μία νοσταλγική αναδρομή στη ζωή της και μοιράζεται αδημοσίευτες εικόνες από την παιδική ηλικία μέχρι την εφηβικά χρόνια της, καθώς και υλικό από περιοδείες και στιγμές στο στούντιο.

Τη σκηνοθεσία έχει επιμεληθεί ο σκηνοθέτης Peter Donaghy, ο οποίος ακολουθεί παράλληλα ως εικονολήπτης την pop star στις περιοδείες της.

Εκτός από το music video του «929», η Halsey ανανεώνει το άλμπουμ «Manic» και προσθέτει δύο ολοκαίνουργια τραγούδια με τους τίτλους «I’m Not Mad» και «Wipe Your Tears», αλλά και τη συνεργασία της με τον Marshmello στο single «Be Kind» που αγγίζει τα 600 εκατομμύρια streams.

Το ανανεωμένο «Manic», το οποίο κυκλοφορεί από την Capitol Records / Universal Music, συμπληρώνει και μία σειρά από ακουστικές εκδοχές και remixes των πρωτότυπων τραγουδιών από το άλμπουμ.

Η Halsey ονομάστηκε πρόσφατα από το περιοδικό TIME ως ένα από τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή για το 2020, ενώ τραγούδησε κατά τη διάρκεια του τηλεοπτικούς προγράμματος για την ανακοίνωση των ονομάτων που συμπεριλαμβάνει η φετινή λίστα του TIME100.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια προετοιμάζεται συγχρόνως για την κυκλοφορία της πρώτης της ποιητικής συλλογής, με τίτλο «I Would Leave Me If I Could». Το βιβλίο θα αποκαλυφθεί στις 10 Νοεμβρίου.