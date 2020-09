Η Halsey θα κάνει το ντεμπούτο της ως ηθοποιός

Το ντεμπούτο της Halsey στην υποκριτική.

Η Halsey πρόκειται να ξεδιπλώσει μία καινούργια πλευρά του ταλέντου της.

Όπως ανακοίνωσε η 25χρονη τραγουδίστρια αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της στην υποκριτική μέσα με τη συμμετοχή της σε μία νέα τηλεοπτική σειρά με τον τίτλο «The Player’s Table».

Η σειρά θα αποτελέσει διασκευή του επερχόμενου μυθιστορήματος «They Wish They Were Us» της Jessica Goodman, το οποίο ακολουθεί τη μαθήτρια ενός Λυκείου στο Long Island της Νέας Υόρκης που προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια για το θάνατό της καλύτερης φίλης της πριν από τρία χρόνια.

Πρωταγωνίστρια του «The Player’s Table» θα είναι η φίλη της Halsey και ηθοποιός Sydney Sweeney, γνωστή από τη ρόλο της Cassie Howard στη σειρά «Euphoria» του HBO.

Αυτή δεν θα είναι η πρώτη συνάντηση των δύο νεαρών γυναικών επί της οθόνης, καθώς η 24χρονη ηθοποιός έχει συμμετάσχει στο music video για το τραγούδι «Graveyard» της pop τραγουδίστριας.

Η Halsey θα υποδυθεί στη σειρά «The Player’s Table» μία συναισθηματικά ταραγμένη γυναίκα με το όνομα Rachel Calloway, η οποία θα ξεκινήσει το δικό της ταξίδι προκειμένου να βρει απαντήσεις για το μυστηριώδη θάνατο.

Εκτός τη συμμετοχή τους στο καστ, η Halsey και η Sydney Sweeney θα είναι παραγωγοί του «The Player’s Table» μαζί με τη Crazyrose Films.

Η pop star ανακοίνωσε το νέο εγχείρημά της δημοσιεύοντας στα κοινωνικά δίκτυα μία σειρά από φωτογραφίες της με την ηθοποιό φίλη της.

«Είμαι το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο γιατί θα κάνω το ντεμπούτο μου στην υποκριτική μαζί με τον αγαπημένο μου άνθρωπο, τη Sydney Sweeney, σε μια τηλεοπτική προσαρμογή ενός καταπληκτικού βιβλίου της Jessica Goodman, την οποία θα γράψει, θα διασκευάσει και θα σκηνοθετήσει μία από τους καλύτερους, η Annabelle Attanasio», έγραψε η Halsey.

«Το πιο τρελό από όλα, θα είμαι επίσης παραγωγός της σειράς μαζί με μερικά από τα είδωλά μου, τους Jean-Marc Vallée και Nathan Ross της Crazyrose Films και με τη Fifty-Fifty Films της Sydney!», συνέχισε.

«Παιδιά θα ερωτευτείτε το “The Player’s Table”. Απλώς δεν μπορώ να περιμένω», σημείωσε η τραγουδίστρια.