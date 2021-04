Η Hayley Williams διασκευάζει το «Color Me In» των Broadcast

Η Hayley Williams βάζει το δικό της χρώμα στο «Color Me In».

Η Hayley Williams κυκλοφορεί μέσω της Atlantic Records / Warner Music τη διασκευή της για το τραγούδι «Color Me In» του βρετανικού rock συγκροτήματος Broadcast.

Η εκτέλεση της τραγουδίστριας των Paramore ήταν αρχικά διαθέσιμη για 24 ώρες στη συλλογή «Good Music To Avert The Collapse Of American Democracy» (Καλή μουσική για να αποτρέψει την κατάρρευση της αμερικανικής δημοκρατίας) που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2020 για την ενθάρρυνση της συμμετοχής στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Το πρώτος μέρος της συλλογής περιείχε 40 κομμάτια με ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις από ονόματα όπως οι R.E.M., Phoebe Bridgers, Death Cab For Cutie και πολλά άλλα.

Η Hayley Williams σχολιάζει: «Μου αρέσουν πολύ οι Broadcast. Ήταν δύσκολο να επιλέξω ποιο τραγούδι τους ήθελα να διασκευάσω, όμως αισθάνομαι ότι αυτό το τραγούδι με χτυπά σε ένα ευαίσθητο σημείο που παρηγορείται περιέργως από τη λαχτάρα και τη μελαγχολία»

«Το ηχογράφησα πριν τις ημέρες του lockdown πέρυσι και απλώς υπήρχε. Είμαι τόσο χαρούμενη που έχει τώρα ένα μέρος. Απολαύστε το», προσθέτει.

Τον προηγούμενο Φεβρουάριο η Hayley Williams κυκλοφόρησε το δεύτερο ολοκληρωμένο προσωπικό άλμπουμ της, με τίτλο «Flowers for Vases / Descansos», ενώ το Μάιο του 2020 έκανε το σόλο ντεμπούτο της με το άλμπουμ «Petals For Armor», που έλαβε εξαιρετικές κριτικές διεθνώς.

Σε έναν κόσμο που συχνά απαιτεί από εμάς να αγνοήσουμε τις βαθύτερες ανάγκες μας, η Hayley Williams δεν βρήκε ένα φως στο τέλος του τούνελ, αλλά δημιούργησε μια νέα γλώσσα και ένα νέο πλαίσιο αναφοράς για να επιβιώσει και να ακμάσει.