Η Jennifer Lopez σπάει την καραντίνα, πάει γυμναστήριο και τη κράζει το ίντερνετ

Άλλα λέει και άλλα κάνει η Jennifer Lopez.

Η Jennifer Lopez είναι και αυτή μια από τους πολλούς καλλιτέχνες που παρακαλάνε τον κόσμο να μείνει στο σπίτι με πολλές δημοσιεύσεις στα social media, όμως φαίνεται πως η ίδια και ο σύντροφός της δεν τηρούν τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας για τον κορωνοϊό.

Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός και ο αρραβωνιαστικός της Alex Rodriguez εδώ και μέρες είναι σε καραντίνα στην έπαυλή τους στο Μαϊάμι, μαζί με τα 4 παιδιά τους. Όμως παπαράτσι τους εντόπισαν να βγαίνουν από γυμναστήριο του Μαϊάμι, το οποίο φυσικά έχει κλείσει τις πόρτες του εξαιτίας της καραντίνας.

Το γυμναστήριο φαίνεται πως άνοιξε αποκλειστικά γι’ αυτούς με τις φωτογραφίες να κάνουν το γύρο του κόσμου. Όπως μπορείτε να φανταστείτε τα social media έχουν γεμίσει με ειρωνικά και αρνητικά σχόλια.

Δείτε μερικά:

Why is @jlo and @AROD above the law and allowed to go inside a gym when the rest of us have to stay the F out?!?! #QuarantineLife #JLo #wtfock— Mona LeCruy (@Ashleyrpop) April 2, 2020