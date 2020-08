Η Jessie Reyez ερμηνεύει το «O Canada» στην κορυφή του CN Tower και κόβει την ανάσα

Έκοψε την ανάσα η ερμηνεία της Jessie Reyez σε ύψος 365 μέτρων.

Η Jessie Reyez έγραψε ιστορία ως ο πρώτος καλλιτέχνης που ερμηνεύει από την κορυφή του πύργου CN Tower στο Τορόντο τους εθνικούς ύμνους των ΗΠΑ και του Καναδά.

Η 29χρονη τραγουδίστρια ανέβηκε σε ύψος 365 μέτρων στο σύμβολο του Τορόντο με αφορμή τον πρώτο αγώνα της μπασκετικής ομάδας της πόλης, των Toronto Raptors, για τον πρώτο γύρο των playoffs του NBA.

Οι ερμηνείες της Jessie Reyez μεταδόθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των Toronto Raptors, πρωταθλητών της προηγούμενης περιόδου του NBA, και των Brooklyn Nets.

Η Jessie Reyez ερμήνευσε τους εθνικούς ύμνους των ΗΠΑ και του Καναδά γονατισμένη, ως ένδειξη στήριξης του κινήματος Black Lives Matter, ενώ φορούσε ένα κασκόλ με το όνομα της Breonna Taylor, της 26χρονης Αφροαμερικανίδας που έχασε τη ζωή της από αστυνομικά πυρά μέσα στο σπίτι της.

Με το NBA να αποτελεί σταθερό σύμμαχο του Black Lives Matter το 2020, αυτή η στιγμή είναι άλλο ένα σπουδαίο ορόσημο στην ιστορία του.

Ξεχωριστό είναι το επίτευγμα και για την Jessie Reyez, η οποία κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Μάρτιο το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της, με τίτλο «Before Love Came To Kill Us».

Ο παρθενικός δίσκος της Καναδής τραγουδίστριας και τραγουδοποιού απέσπασε θετικές κριτικές από διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως τα The New York Times, Variety, Pitchfork, Vibe και Time, μεταξύ άλλων.

Επίσης το «Before Love Came To Kill Us» έχει προταθεί για το Polaris Music Prize του 2020, το οποίο απονέμεται από την Καναδική Εταιρεία Μεταδόσεων (CBC), τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Καναδά.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 19 Οκτωβρίου.