Η Julia Michaels επιστρέφει με το νέο single «All Your Exes»

«Θέλω να ζήσω σε έναν κόσμο όπου όλες οι πρώην σου είναι… νεκρές», τραγουδά η Julia Michaels.

Η πολυπλατινένια τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Julia Michaels παρουσιάζει το νέο single «All Your Exes» και παράλληλα ανακοινώνει ότι η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της θα κυκλοφορήσει από τη Republic Records / Universal Music στις 30 Απριλίου.

Η Julia Michaels έχει γράψει το «All Your Exes» μαζί με τον σύντροφό της, τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό JP Saxe, με τον οποίο συνεργάστηκε στην παγκόσμια επιτυχία «If The World Was Ending».

Αξίζει να αναφερθεί ότι το «If The World Was Ending» ήταν υποψήφιο για τον τίτλο του «Τραγουδιού της Χρονιάς» στα Βραβεία Grammy 2021, χαρίζοντας στην Julia Michaels την τρίτη της υποψηφιότητα στη διοργάνωση.

Η 27χρονη Αμερικανίδα σχολιάζει για το νέο τραγούδι της και το επερχόμενο άλμπουμ της: «Στο παρελθόν ήμουν σίγουρα πικρόχολη σε όσα είχαν να κάνουν με τον έρωτα, όμως όλα αυτά έχουν αλλάξει. τώρα που είμαι σε μία υγιή σχέση αντί για τον πρώην μου, ανησυχώ για τις πρώην του τωρινού συντρόφου μου», λέει γελώντας.

«Ελπίζω ότι το κοινό θα εκτιμήσει το σκοτεινό χιούμορ του τραγουδιού.

Το έγραψα μαζί με τον JP και περιγράφει το να είσαι τόσο απαίσια ερωτευμένος που είναι πραγματικά οδυνηρό να σκέφτεσαι ότι εκείνο το άτομο ήταν με κάποιον άλλο. Πώς είναι δυνατό να ήσουν με κάποιον άλλο πριν από εμένα;», εξηγεί.

«Μου αρέσει που έχω στο νέο άλμπουμ τραγούδια όπως αυτό. Αυτά είναι τα τραγούδια που εξερευνούν τόσο Τόσο τα θετικά του έρωτα όσο και τα αρνητικά του να πληγώνεσαι. Είναι μία νέα εμπειρία για εμένα και είμαι ενθουσιασμένη που οι θαυμαστές θα γελάσουν και θα χαμογελάσουν μαζί μου», ολοκλήρωσε.

Το επόμενο διάστημα πρόκειται να κυκλοφορήσει το επίσημο music video για το «All Your Exes», ενώ αναμένεται επίσης να γίνουν γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το νέο άλμπουμ της Julia Michaels.