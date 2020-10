Η Julia Michaels μοιράζεται το νέο single «Lie Like This»

Το «Lie Like This» δείχνει μια διαφορετική πλευρά της μοναδικής Julia Michaels.

Η Julia Michaels επιστρέφει με την πρώτη της σόλο κυκλοφορία για το 2020, ένα ολοκαίνουργιο single με τον τίτλο «Lie Like This» που κυκλοφορεί από τη Republic Records / Universal Music.

Σε παραγωγή των The Monsters & Strangerz (Dua Lipa, Halsey, Maroon 5), το τραγούδι διακατέχει από μια μοναδική dancefloor ενέργεια που δείχνει μια διαφορετική πλευρά της Julia Michaels, μια πλευρά που αντανακλά την τάση της να διευρύνει τους ορίζοντές της.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός εξηγεί ότι το «Lie Like This» αναφέρεται στις στιγμές «που είσαι διστακτικός γι’ αυτό το νέο, όμορφο πράγμα και απλά παραδίνεσαι ούτως ή άλλως, επειδή ξέρεις ότι είναι πραγματικά ξεχωριστό».

«Υπάρχουν τόσα πολλά φάσματα στην αγάπη. Τη μία στιγμή κλαις στο πάτωμα επειδή είσαι στεναχωρημένος ή επειδή κάτι δεν πήγε όπως ήθελες. Στη συνέχεια, εντελώς ξαφνικά, φιλιέσαι σε ένα πάρκο και κρατάς τα χέρια κάποιου άλλου και νιώθεις όλη αυτή τη νευρικότητα», συνεχίζει.

«Είναι απλώς ένα τόσο ευρύ φάσμα, ένα μεγάλο φάσμα συναισθημάτων, η αγάπη, και ήθελα να αποστάξω την ουσία αυτού του φάσματος σε ένα τραγούδι», περιγράφει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Julia Michaels (@juliamichaels) στις 3 Οκτ, 2020 στις 10:00 πμ PDT

Κατά μήκος του 2020 η Julia Michaels παγίωσε τη θέση της ως μία από τις κορυφαίες τραγουδοποιούς στη μουσική βιομηχανία.

Συνέβαλε σε τρία τραγούδια στο νέο άλμπουμ «Rare» της Selena Gomez, στο «Lose You To Love Me», το οποίο έφτασε στο νούμερο 1 στο Billboard Hot 100, καθώς και στο «Look At Her Now» και το «Fun».

Επίσης έβαλε την υπογραφή της σε τραγούδια όπως το «Pretty Please» της Dua Lipa, το «Love Me Land» της Zara Larsson και στα «Julianna Calm Down», «Tights On My Boat», «Texas Man» των The Chicks (πρώην Dixie Chicks).

Η Julia Michaels συνεργάστηκε επίσης με τον τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό JP Saxe στην μπαλάντα «If The World Was Ending», που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2019 και άγγιξε το κοινό σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams παγκοσμίως.

Σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσει και το music video του «Lie Like This».