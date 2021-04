Η Julia Michaels παρουσιάζει το single «Love Is Weird» από το επερχόμενο άλμπουμ «Not In Chronological Order»

Το «Love Is Weird» είναι το δεύτερο single από το νέο άλμπουμ της Julia Michaels.

Η Julia Michaels αποκαλύπτει ότι πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της θα έχει τον τίτλο «Not In Chronological Order» και ότι θα κυκλοφορήσει από τη Republic Records / Universal Music στις 30 Απριλίου.

Επί τη ευκαιρία της ανακοίνωσης, η πολυπλατινένια τραγουδίστρια και τραγουδοποιός μοιράζεται ένα καινούργιο τραγούδι από το άλμπουμ και δίνει μία πρόγευση από όσα πρέπει να περιμένουμε.

Το single «Love Is Weird» συνδυάζει μία αιθέρια παραγωγή με τον απαλό ήχο μιας ακουστικής κιθάρας, ενώ η Julia Michaels παρομοιάζει τις σχέσεις με μία χειρουργική επέμβαση πριν με παραδεχθεί ειλικρίνεια ότι: «Η αγάπη είναι παράξενη. Δεν ξέρω πως κατέληξα εδώ. Εμφανίζεται και εξαφανίζεται…»

Αυτή η ειλικρινής και μαγευτική μελωδία τονίζει την απίστευτη ικανότητα της Julia Michaels να μεταφέρει τα πιο ακατέργαστα συναισθήματα μέσα από το χαρακτηριστικό τόνο της φωνής της και τους αφιλτράριστους στίχους της.

Το επερχόμενο άλμπουμ «Not In Chronological Order» θα προσφέρει στους ακροατές μία ολοκληρωμένη κατανόηση της τραγουδοποιού εξετάζοντας κάθε πτυχή της ζωής της τόσο συναισθηματικά όσο και πνευματικά.

H Julia Michaels ενώνει τα κεφάλαια της ζωής της σε ένα άλμπουμ αποτελούμενο από 10 τραγούδια, το οποίο, όπως υποδηλώνει ο τίτλος του, δεν ακολουθεί τα γεγονότα με τη χρονολογική σειρά που συνέβησαν.

«Όταν κοιτούσα το tracklist, κυριολεκτικά δεν ακολουθούσε τη χρονολογική σειρά με την οποία συνέβησαν τα γεγονότα στη ζωή μου. Ο πολύς πόνος βρίσκεται στη μέση και η καινούργια αγάπη έρχεται στο τέλος», λέει η Julia Michaels.

«Αυτό είναι το μονοπάτι που ακολουθεί η ιστορία του άλμπουμ: Δεν είμαι άλλο πια πικρόχολη για την αγάπη. Ξέρω πως είναι μία δυσλειτουργική αγάπη και είναι τόσο τέλειο να είμαι ερωτευμένη και διστακτική γι’ αυτήν την αγάπη», εξηγεί.

Το «Love Is Weird» διαδέχεται το πρόσφατο single «All Your Exes», ένα τραγούδι που έγραψε η Julia Michaels μαζί με τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό JP Saxe και έλαβε εξαιρετικές κριτικές με την κυκλοφορία του.

Το tracklist του άλμπουμ «Not In Chronological Order»

1. All Your Exes

2. Love Is Weird

3. Pessimist

4. Little Did I Know

5. Orange Magic

6. Lie Like This

7. Wrap Around

8. History

9. Undertone

10. That’s The Kind Of Woman