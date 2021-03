Η Katy Perry αναρωτιέται «τι θα μπορούσε να κάνει» μια συνεργασία με την Taylor Swift

Η Katy Perry σκέφτεται τις δυνατότητες της συνεργασίας που όλοι περιμένουν.

Το τελευταίο επεισόδιο του «American Idol» ήταν γεμάτο εκπλήξεις. Για πολλούς το μεγαλύτερο σοκ ήρθε όταν η Katy Perry υπαινίχθηκε τυχαία το ενδεχόμενο συνεργασίας της με την Taylor Swift.

Το «American Idol» είχε ως θέμα τα ντουέτα στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/03) και με αφορμή ένα από τα ζευγάρια των διαγωνιζόμενων, η Perry σκέφτηκε τις μουσικές δυνατότητες που θα είχε μια σύμπραξη με τη συνάδελφό της.

Μετά από ένα εντυπωσιακό ντουέτο από τις διαγωνιζόμενες Althea Grace και Camille Lamb στο κλασικό τραγούδι «You Don’t Own Me» της Lesley Gore, η Katy Perry ανακοίνωσε ότι και οι δύο τραγουδίστριες ότι θα προχωρήσουν στον επόμενο γύρο και πρόσθεσε: «Αυτό κάνουν οι βασίλισσες».

Αφού έφυγαν από τη σκηνή οι δύο διαγωνιζόμενες, η Katy Perry έθεσε μια υποθετική ερώτηση στον Luke Bryan και τον Lionel Richie, μαζί με τους οποίους συγκροτεί την τριάδα της κριτικής επιτροπής του «American Idol».

«Μπορείτε να φανταστείτε αν η Taylor και εγώ συνεργαστούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε;», ρώτησε η Katy Perry.

“Can you imagine if @taylorswift13 and I work together… what we could do?” – @katyperry 👀👀👀 pic.twitter.com/V0kC0LsDwG — American Idol (@AmericanIdol) March 23, 2021

Οι χρήστες Twitter που δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους με την πιθανότητα συνεργασίας μεταξύ των δύο pop stars.

Τα τελευταία χρόνια η Taylor Swift και η Katy Perry έχουν αποκαταστήσει τις σχέσεις τους και έχουν δώσει τέλος στη μακροχρόνια διαμάχη που επιφέρει χάσμα ανάμεσά τους. Η συμφιλίωση των δύο γυναικών επισφραγίστηκε με την εμφάνιση της Perry στο music video της Swift για το «You Need To Calm Down».

Ωστόσο δεν είναι σαφές αν η Katy Perry εξέφρασε απλώς μια τυχαία επιθυμία της ή αν υπαινίχθηκε την ύπαρξη μιας μελλοντικής συνεργασίας με την Taylor Swift. Μόνο ο χρόνος θα δείξει την αλήθεια, αν και οι θαυμαστές τους είναι ήδη έτοιμοι για τη μεγάλη μουσική συνάντηση των δύο τιτάνων της pop.