Η Katy Perry βρήκε ξανά το χαμόγελό της – Το νέο άλμπουμ «Smile» κυκλοφορεί

Το «Smile» είναι ένα απόσταγμα όλων των εμπειριών της Katy Perry.

Η Katy Perry παρουσιάζει το νέο άλμπουμ της «Smile», κρατώντας πλέον στην αγκαλιά της την κόρη της, που μόλις είδε το φως του κόσμου.

Το «Smile», το οποίο κυκλοφορεί από την Capitol Records / Universal Music, έρχεται τρία χρόνια μετά το «Witness» και ανοίγει ένα κεφάλαιο χαράς για τη διάσημη τραγουδίστρια και ευτυχισμένη μαμά.

Τα τραγούδια του «Smile» προέκυψαν μέσα από την πιο δύσκολη περίοδο στη ζωή της Katy Perry και καταγράφουν το δρόμο της προς την ευτυχία, πώς κατάφερε να ξεπεράσει την κατάθλιψη και να βρει ξανά το χαμόγελό της, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Το «Smile» είναι ένα απόσταγμα όλων των εμπειριών της και μια αδιάψευστη μαρτυρία της δύναμης που έχει αποκτήσει ως γυναίκα, ως μητέρα και ως τραγουδίστρια.

Όπως έχει περιγράψει η ίδια η Katy Perry, «όλο αυτό το άλμπουμ είναι το ταξίδι μου προς το φως – με ιστορίες αντοχής, ελπίδας και αγάπης».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KATY PERRY (@katyperry) στις 31 Ιούλ, 2020 στις 12:00 μμ PDT

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια αφήνει στην άκρη τους πειραματισμούς του προηγούμενου άλμπουμ της και επιστρέφει στην καθαρή pop μουσική, χωρίς πολιτικά μηνύματα, χωρίς συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες, τονίζοντας ότι δεν χρειάζεται πλέον να αποδείξει τίποτα.

Η στάνταρ έκδοση του «Smile» περιλαμβάνει 12 τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα ήδη γνωστά «Never Really Over», «Harleys In Hawaii», «Daisies» και το ομότιτλο «Smile».

Στη «Fan Edition» του άλμπουμ συναντάμε το «Small Talk», το «Never Worn White», καθώς την acoustic εκτέλεση του «Daisies» και ένα remix του ίδιου τραγουδιού από τον Oliver Heldens.

Το «Smile» υπενθυμίζει σε όλους τη θεραπευτική δύναμη της μουσικής, με καλύτερη απόδειξη την ίδια την Katy Perry, η οποία έχει πλέον κάθε λόγο για να χαμογελάει.

Το tracklist του «Smile»

Standard Edition

1. Never Really Over

2. Cry About It Later

3. Teary Eyes

4. Daisies

5. Resilient

6. Not the End of the World

7. Smile

8. Champagne Problems

9. Tucked

10. Harleys in Hawaii

11. Only Love

12. What Makes a Woman

Fan Edition

13. Small Talk

14. Never Worn White

15. Daisies (acoustic)

16. Daisies (Oliver Heldens remix)