Η Katy Perry δίνει γεύση από τα ακυκλοφόρητα τραγούδια «Cry About It Later» και «Teary Eyes»

Η Katy Perry αυξάνει την προσμονή των θαυμαστών της για το νέο άλμπουμ της «Smile», παρουσιάζοντας τα αποσπάσματα δύο εκ των ακυκλοφόρητων τραγουδιών που θα περιέχει.

Την Κυριακή 9 Αυγούστου η τραγουδίστρια πραγματοποίησε τη δεύτερη προγραμματισμένη «Smile Sunday», μια σειρά ζωντανών διαδικτυακών μεταδόσεων κάθε Κυριακή του Αυγούστου μέσω του Zoom, που έχει σκοπό να φέρει την pop star πιο κοντά με το κοινό της, καθώς μετρά αντίστροφα για την άφιξη τη νέας δισκογραφικής δουλειάς της.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας «Smile Sunday», η Katy Perry έδωσε την ευκαιρία στους θεατές να ακούσουν πρώτοι αποσπάσματα από δύο ακυκλοφόρητα μέχρι στιγμής τραγούδια με τους τίτλους «Cry About It Later» και «Teary Eyes», τα οποία θα συμπεριληφθούν στο επερχόμενο άλμπουμ «Smile».

Το «Cry About It Later» φαίνεται πως είναι ένα mid-tempo τραγούδι χωρισμού, που θα μας προτρέψει να χορεύουμε στις δύσκολες στιγμές: «Θα κλάψω για αυτό αργότερα / Θα κλάψω για αυτό αργότερα / Απόψε θα διασκεδάσω», τραγουδά η Katy Perry.

Ξεκαρδιστική ήταν η στιγμή που εισέβαλε στο πλάνο ο Orlando Bloom, ο αρραβωνιαστικός της εγκυμονούσας τραγουδίστριας, ο οποίος έπιασε εξαπίνης τη μητέρα του αγέννητου παιδιού τους καθώς εκείνη είχε αφεθεί στο ρυθμό του τραγουδιού.

never miss a #SmileSunday ok https://t.co/VcjWGk7Uxv

Όσον αφορά το «Teary Eyes», είναι το πρώτο dance τραγούδι που ακούμε (έστω αποσπασματικά) από το νέο άλμπουμ της Katy Perry.

«Κέρδισε ή τρέξε / Έχω τη μάσκαρά μου / Φωτεινά, λεκιασμένα χείλη / Μιλάω στον καθρέφτη / Ο ήλιος βγαίνει / Δεν νοιάζομαι καθόλου», τραγουδά σε ένα σημείο πριν προσθέσει: «Απλώς συνεχίζω να χορεύω με εκείνα τα δακρυσμένα μάτια».

Το νέο άλμπουμ «Smile» της Katy Perry θα κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου, ενώ λίγες εβδομάδες απέχει και η μέρα που η αστέρα της pop θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί

Katy Perry Accidentally Shared A Snippet Of Her Unreleased Song “Cry About It Later”!!✨✨ pic.twitter.com/3OizEVnD1W

— KatyPerryFacts (@PerrysFactss) August 9, 2020