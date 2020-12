Η Katy Perry τραγούδησε ντυμένη χριστουγεννιάτικο δέντρο

Άλλη μία απίθανη μεταμφίεση από την Katy Perry

Η Katy Perry φημίζεται για τις ευφάνταστες μεταμφιέσεις της.

Έχει εμφανιστεί ντυμένη ως χάμπουργκερ αλλά και ως (εντελώς λειτουργικός) πολυέλαιος στο Met Gala του 2019, ενώ έχει εμφανιστεί επίσης ντυμένη ως αντισηπτικό χεριών σε ένα από τα κοινωνικά απομακρυσμένα shows για την τελευταία σεζόν του «American Idol».

Η Katy Perry συνέχισε την παράδοση μπαίνοντας στο πνεύμα των ημερών και στην εμφάνισή της στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «The Disney Holiday Singalong» του ABC ντύθηκε χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Η αστέρας της pop έδωσε το δικό τόνο στη βραδιά τραγουδώντας το κλασικό κομμάτι «I’ll Be Home for Christmas» του Bing Crosby από το 1943 και το δικό της χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Cozy Little Christmas».

Κατά τη διάρκεια του «I’ll Be Home for Christmas» η Katy Perry ήταν δεμένη ως – χριστουγεννιάτικο δέντρο – στην οροφή ενός station wagon αυτοκινήτου, ενώ στο «Cozy Little Christmas» βρέθηκε στο σαλόνι ενός σπιτιού, έχοντας στολίδια, γιρλάντες και ένα μεγάλο αστέρι στην κορυφή.

Εκτός από την Katy Perry, στο «The Disney Holiday Singalong» συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Michael Bublé και η οικογένειά του, οι Chloe x Halle, οι BTS, η P!nk και η κόρη της Willow, η Ciara με τον Future και τη Sienna, η Julianne Hough, η Kerry Washington , ο Leslie Odom Jr., ο Adam Lambert και ο Andrea Bocelli.

Η Katy Perry θα γιορτάσει φέτος τα πρώτα της Χριστούγεννα ως μητέρα μαζί με την κόρη της Daisy Dove, που ήρθε στον κόσμο τον Αύγουστο.