Η Kelly Clarkson διασκευάζει το «All I Want For Christmas Is You» των Vince Vance & the Valiants

Σε εορταστικό κλίμα μας βάζει η Kelly Clarkson.

Η Kelly Clarkson μοιράζεται μια εκπληκτική διασκευή του κλασικού τραγουδιού «All I Want For Christmas Is You» των Vince Vance & the Valiants.

Είναι το δεύτερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι που κυκλοφορεί φέτος η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και παρουσιάστρια, καθώς έχει προηγηθεί το πρωτότυπο τραγούδι «Under The Mistletoe» σε συνεργασία με τον επιτυχημένο country τραγουδιστή – τραγουδοποιό Brett Eldredge.

«Τραγουδούσα το “All I Want For Christmas Is You” των Vince Vance & the Valiants από τότε που ήμουν μικρό παιδί», λέει η Kelly Clarkson.

«Πάντα μου άρεσε ότι είναι μπαλάντα, αλλά η γυναικεία φωνή ακουγόταν πάντα τόσο ροκ με το βραχνό τόνο της στις υψηλές νότες. Έχει μια old-school ατμόσφαιρα και είναι λίγο pop, country και rock n’ roll», σχολιάζει.

Το «All I Want For Christmas Is You» των Vince Vance & the Valiants κυκλοφόρησε το 1989 και είναι το μοναδικό τραγούδι του σχήματος που έχει εμφανιστεί στα charts του Billboard.

Πρόσφατα, η Kelly Clarkson παρουσίασε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τα Billboard Music Awards, ενώ επέστρεψε για έκτη σεζόν στη θέση της ως coach στην αμερικανική έκδοση του «The Voice», που προβάλλεται από το NBC και βρίσκεται στον 19ο κύκλο της.

Παράλληλα συνεχίζεται για δεύτερη σεζόν η εκπομπή της «The Kelly Clarkson Show» στο NBC, για την οποία κέρδισε τρία Daytime Emmy Awards (μεταξύ των οποίων για την «Εξαιρετική Οικοδέσποινα Ψυχαγωγικού Talk Show»), μία υποψηφιότητα στα People’s Choice Awards για το «Καθημερινό Talk Show του 2020» και μια υποψηφιότητα στα Critics’ Choice Television Awards για το «Καλύτερο Talk Show».

Η διασκευή της Kelly Clarkson στο «All I Want For Christmas Is You» κυκλοφορεί από την Atlantic Records / Warner Music.