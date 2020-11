Η Kylie Minogue αποκαλύπτει το εξαιρετικό άλμπουμ «Disco»

Το νέο άλμπουμ της Kylie Minogue κυκλοφορεί.

Η Kylie Minogue μας προσκαλεί σε ένα μαγικό ταξίδι στη συναρπαστική εποχή της ντίσκο.

Το «Disco» είναι το 15ο studio album στη μακρά καριέρα της Αυστραλής τραγουδίστριας, μια διαδρομή που ξεκίνησε το 1988 με το άλμπουμ «Kylie» και συνεχίστηκε με δίσκους – σταθμούς.

Η νέα δισκογραφική δουλειά της Kylie Minogue κυκλοφορεί από τις Darenote και BMG και ήδη έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές από πληθώρα μέσων ενημέρωσης.

Το «Disco» προσφέρει με το ρετρό ήχο του μια έξοδο διαφυγής από το σκοτάδι που έχει καλύψει το 2020, ενώ μέσα από τα τραγούδια του (12 στη στάνταρ έκδοσή και 16 στην deluxe) καταγράφει την εξέλιξη της ντίσκο μουσικής από τη δεκαετία του 1970 μέχρι του 2000.

Παρόλο που η Kylie Minogue έχει διαμορφώσει το τοπίο της σύγχρονης ντίσκο με δίσκους όπως το «Light Years» (2000) και «Fever» (2001), το «Disco» είναι μια χαρακτηριστική προσπάθεια να ξεπεράσει τον εαυτό της.

Και το καταφέρνει με επιτυχία, αποδεικνύοντας ότι γνωρίζει πώς να κάνει ένα τραγούδι να ακούγεται κλασικό, νοσταλγικό και μοντέρνο μαζί.

Μία δυνατή δόση από το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα πρόσφεραν τραγούδια όπως το ηλεκτρισμένο «Say Something», το αισιόδοξο «Magic» και το παιχνιδιάρικο «I Love It».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Kylie Minogue έχει συνυπογράψει όλα τα τραγούδια του «Disco», ενώ έχει δημιουργήσει τα visuals στοιχεία του άλμπουμ «Disco» μαζί με την creative director Kate Moross και τη σκηνοθέτρια Sophie Muller.

Για να γιορτάσει την κυκλοφορία του «Disco», η τραγουδίστρια θα πραγματοποιήσει στις 7 Νοεμβρίου ένα παγκόσμιο livestream show με τίτλο «Kylie: Infinite Disco».