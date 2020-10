Η Kylie Minogue αποκαλύπτει το tracklist του άλμπουμ «Disco»

Η Kylie Minogue έχει συνυπογράψει όλα τα τραγούδια του επερχόμενου άλμπουμ της «Disco».

Η Kylie Minogue δίνει στη δημοσιότητα τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει το νέο άλμπουμ της, του οποίου η κυκλοφορία απέχει λίγες μόνο εβδομάδες.

Η 15η δισκογραφική δουλειά της τραγουδίστριας από την Αυστραλία θα φέρει τον τίτλο «Disco» και θα κινείται σε ανάλογους disco ρυθμούς, όπως προκύπτει τόσο από τον τίτλο της όσο και από τα δύο πρώτα δείγμα που είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε.

Για το άλμπουμ «Disco» έχουν προϊδεάσει το «Say Something», ένα κάλεσμα για ενότητα που συνδυάζει στον ήχο του disco, dance-pop, electropop και synth-pop στοιχεία και το disco-pop κομμάτι «Magic», που στέλνει ένα αισιόδοξο μήνυμα για ένα πιο λαμπρό μέλλον.

Η Kylie Minogue ετοίμασε το «Disco» εν μέσω της πανδημίας σε ένα προσωπικό στούντιο που έστησε στο σπίτι της, ενώ έμαθε πώς να ηχογραφεί και να κάνει την παραγωγή μόνη της ώστε να ολοκληρώσει το νέο άλμπουμ της σε συνθήκες καραντίνας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. ✨ REAL GROOVE ✨ #Repost @kyliedisco Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kylie Minogue (@kylieminogue) στις 7 Οκτ, 2020 στις 3:44 πμ PDT

Το tracklist του «Disco» δεν περιέχει ιδιαίτερες εκπλήξεις, αφού η Kylie Minogue έχει επιλέξει να μην συμπεριλάβει κάποια συνεργασία.

Η 52χρονη τραγουδίστρια έχει συνυπογράψει επίσης καθένα από τα 16 τραγούδια (στη στάνταρ και την deluxe έκδοση) του «Disco».

Αν και σε κάθε άλμπουμ της από το 1990 και έπειτα υπάρχει τουλάχιστον ένα τραγούδι στο οποίο έχει βάλει την υπογραφή της, αυτή είναι η τρίτη φορά συνολικά που συνεισφέρει στη δημιουργία όλων των τραγουδιών μιας δουλειάς της.

Παράλληλα με το tracklist, η Kylie Minogue αποκαλύπτει ένα νέο remix του «Magic» διά χειρός του Γερμανού παραγωγού Purple Disco Machine.

Το άλμπουμ «Disco» της Kylie Minogue θα κυκλοφορήσει από τις Darenote / BMG στις 6 Νοεμβρίου.

Το tracklist του «Disco»

1. Magic

2. Miss A Thing

3. Real Groove

4. Monday Blues

5. Supernova

6. Say Something

7. Last Chance

8. I Love It

9. Where Does the DJ Go?

10. Dancefloor Darling

11. Unstoppable

12. Celebrate You

Deluxe Edition

13. Till You Love Somebody

14. Fine Wine

15. Hey Lonely

16. Spotlight