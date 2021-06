Η Kylie Minogue τραγουδά το «Marry The Night» της Lady Gaga για το «Born This Way Reimagined»

Η Kylie Minogue διασκευάζει το τραγούδι «Marry The Night» της Lady Gaga στο πλαίσιο της επερχόμενης επετειακής επανέκδοσης του άλμπουμ «Born This Way» για τη συμπλήρωση των δέκα ετών από την κυκλοφορία του.

Το «Born This Way Reimagined – The Tenth Anniversary» θα περιλαμβάνει τα 14 αρχικά τραγούδια του άλμπουμ «Born This Way» του 2011 και ένα δεύτερο δίσκο με έξι διασκευές από καλλιτέχνες που εκπροσωπούν και υποστηρίζουν την LGBTQIA+ κοινότητα.

Η διασκευή του «Marry The Night» ακολουθεί πιστά την πρωτότυπη έκδοση του τραγουδιού, ωστόσο η Kylie Minogue προσθέτει τη δική της disco πινελιά και τη μαγική φωνή της για να δημιουργήσει μία ακαταμάχητη επανεκτέλεση.

Η Lady Gaga έγραψε το «Marry The Night» και επιμελήθηκε την παραγωγή του μαζί με τον Fernando Garibay. Το τραγούδι αναφερόταν στην αγάπη της pop star για τη νυχτερινή ζωή και αποτελούσε μία ωδή για την πόλη στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε, τη Νέα Υόρκη.

Το «Marry The Night» με την ερμηνεία της Kylie Minogue είναι το τρίτο κατά σειρά τραγούδι που έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από το άλμπουμ «Born This Way Reimagined».

Η κυκλοφορία του ανακοινώθηκε από τη Lady Gaga παράλληλα με μία νέα έκδοση του τραγουδιού «Judas» με την ερμηνεία της Big Freedia, ενώ στη συνέχεια ο Καναδός country μουσικός Orville Peck παρουσίασε το «Born This Way (The Country Road Version)», μία ανανεωμένη εκδοχή του ομότιτλου τραγουδιού του άλμπουμ «Born This Way».

Το «Born This Way Reimagined – The Tenth Anniversary» θα κυκλοφορήσει από την Interscope Records / Universal Music στις 25 Ιουνίου.