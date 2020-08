Η Lady Gaga θα φέρει το «Chromatica» στα MTV VMA 2020

Η Lady Gaga επιστρέφει στα MTV VMA επτά χρόνια μετά την τελευταία εμφάνισή της.

Η Lady Gaga θα βάλει τη δική της πινελιά στα MTV Video Music Awards 2020 με την πρώτη τηλεοπτική παρουσίαση του νέου άλμπουμ της «Chromatica», που έχει κατακτήσει τα charts.

Η αστέρας της pop ανακοίνωσε την εμφάνισή της στα βραβεία μέσω ενός βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο την βλέπουμε σε χαλαρές στιγμές στο σπίτι της, να φορά ένα μπουρνούζι σε απαλό ροζ χρώμα και μια γιγάντια και συγχρόνως φαντεζί μάσκα.

«Είμαι στο σπίτι και ονειρεύομαι το “Chromatica” και είναι επιτέλους ώρα να απογειωθούμε για την πρώτη ζωντανή εμφάνιση. Συντονιστείτε στα VMA», έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα του βίντεο.

Τα MTV Video Music Awards 2020 θα διεξαχθούν την Κυριακή 30 Αυγούστου σε μια σειρά διαφορετικών υπαίθριων χώρων και στα πέντε δημοτικά διαμερίσματα της πόλης της Νέας Υόρκης.

Η Lady Gaga είναι μαζί με την Ariana Grande οι δύο καλλιτέχνες που προηγούνται στις υποψηφιότητες της φετινής διοργάνωσης.

Οι δύο διάσημες τραγουδίστριας προτείνονται για εννέα βραβεία η καθεμία, με τις περισσότερες από τις υποψηφιότητες που έχουν αποσπάσει να αφορούν την εκκωφαντική συνεργασία τους στο single «Rain On Me» από το άλμπουμ «Chromatica».

Τα βραβεία που διεκδικεί η Lady Gaga στα MTV Video Music Awards 2020 είναι αναλυτικά:

Για το Βίντεο της Χρονιάς, το Τραγούδι της Χρονιάς, την Καλύτερη Συνεργασία, το Καλύτερο Pop Βίντεο, την Καλύτερη Χορογραφία, την Καλύτερη Φωτογραφία και τα Καλύτερα Οπτικά Εφέ με τη συνεργασία της με την Ariana Grande στο «Rain On Me», για τον Καλλιτέχνη της Χρονιάς και για την Καλύτερη Εμφάνιση σε Καραντίνα για την ερμηνεία της στο «One World: Together At Home».

Η Lady Gaga αποτελεί έναν από τους καλλιτέχνες που έχουν κερδίσει τα περισσότερα βραβεία στα MTV Video Music Awards.

Συγκεκριμένα βρίσκεται στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης με 13 βραβεία, μαζί με τον Peter Gabriel και τον Eminem, πίσω μόνο από τη Madonna (20 βραβεία) και την κορυφαία πολυνίκη της διοργάνωσης, την Beyoncé (24 βραβεία).

Να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που η Lady Gaga ανέβηκε στη σκηνή των MTV VMA χρονολογείται στο 2013.