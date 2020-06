Η Lady Gaga κυκλοφορεί το θριαμβευτικό άλμπουμ «Chromatica»

Το «Chromatica είναι μία «επιστροφή στο μέλλον».

Η αναμονή έφτασε στο τέλος της. Η Lady Gaga αποκαλύπτει το νέο άλμπουμ της «Chromatica», που κυκλοφορεί από την Interscope Records / Universal.

«Αυτή η μουσική με θεράπευσε πραγματικά». Αυτό είναι το ελπιδοφόρο μήνυμα που φέρνει η Lady Gaga με το νέο άλμπουμ καθώς επανέρχεται θριαμβευτικά σε dance-pop μονοπάτια μετά το ιδιαίτερο άλμπουμ «Joanne» του 2016, στο οποίο κυριάρχησαν οι λιτές ενορχηστρώσεις, και το επιτυχημένο soundtrack της ταινίας «A Star Is Born», στην οποία πρωταγωνίστησε.

Όταν η ίδια η Lady Gaga παραδεχόταν ότι το «A Star Is Born» αποτελεί σταθμό στην καριέρα της, πολλοί ίσως έβγαλαν το επισφαλές συμπέρασμα ότι η τραγουδίστρια θα στραφεί σε μία διαφορετική κατεύθυνση, την οποία είχε δοκιμάσει ήδη με το «Joanne».

Το «Chromatica» έρχεται για να διαψεύσει πανηγυρικά όσους το πίστεψαν, υπενθυμίζοντας ποια είναι η επιτομή ενός αληθινού καλλιτέχνη και εν προκειμένω μουσικού: να μην σταματά να εξελίσσεται και να εφευρίσκει από την αρχή τον εαυτό του, δοκιμάζοντας καινούργια πράγματα που θα του επιτρέψουν να ανέβει επίπεδο στην καριέρα του.

Η Lady Gaga επισκέπτεται ξανά τις dance – pop ρίζες της, όμως δεν επιστρέφει στο παρελθόν. Το «Chromatica είναι μία «επιστροφή στο μέλλον».

Η τραγουδίστρια κρατά από το παρελθόν τα στοιχεία εκείνα που την ανέδειξαν σε αστέρα της pop και έδωσαν στο ψευδώνυμο Lady Gaga τη λάμψη και την αίγλη που το συνοδεύει σήμερα, όμως συγχρόνως ανανεώνει τον ήχο της και μεταφέρει τον ακροατή σε ένα επικό σύμπαν που δεν έχει συγκεκριμένο σημείο στο χωροχρόνο.

Η δημιουργία του «Chromatica» ήταν μια μορφή θεραπείας για τη Lady Gaga, καθώς τη βοήθησε να ξορκίσει τους δαίμονες των τραυμάτων της.

Όταν όμως μπόρεσε να συμφιλιωθεί με τις μάχες που έχει δώσει, ένιωσε αρκετά ελεύθερη για να αρχίσει να χορεύει ξανά.

«Δεν χρειάζεται πλέον να νιώθω πόνο για όλα αυτά τα πράγματα που πέρασα. Μπορούν απλώς να είναι κομμάτι μου και εγώ να μπορώ να προχωράω», εξηγεί η pop star. Και αυτή είναι η ελευθερία που θέλει να βιώσουν οι θαυμαστές της ακούγοντας το «Chromatica».

Η Lady Gaga δεν είναι μόνη της σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο του «Chromatica».

H 34χρονη τραγουδίστρια ενώνει τις δυνάμεις της με τον θρυλικό Elton John στο «Sine From Above», με την απαστράπτουσα Ariana Grande στο «Rain On Me» και με τις ταλαντούχες BLACKPINK στο «Sour Candy», τρεις αξιομνημόνευτες μουσικές συναντήσεις που τονίζουν τον ήδη μεγαλειώδη χαρακτήρα του «Chromatica».

Το tracklist του «Chromatica»

1. Chrοmatica I

2. Alice

3. Stupid Love

4. Rain On Me (με την Ariana Grande)

5. Free Woman

6. Fun Tonight

7. Chrοmatica II

8. 911

9. Plastic Doll

10. Sour Candy (με τις BLACKPINK)

11. Enigma

12. Replay

13. Chrοmatica III

14. Sine From Above (με τον Elton John)

15. 1000 Doves

16. Babylon