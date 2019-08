Η Lana Del Rey διασκευάζει το «Season Of The Witch» του Donovan

Η Lana Del Rey παρουσιάζει μία διασκευή του τραγουδιού «Season Of The Witch» για τις ανάγκες της νέας ταινίας τρόμου «Scary Stories To Tell In The Dark» του οραματιστή Guillermo del Toro.

Το «Season Of The Witch» κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1966 στο άλμπουμ «Sunshine Superman» του Donovan, αποτελώντας ένα από τα πρώιμα παραδείγματα της ψυχεδελικής ροκ μουσικής.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας «Scary Stories To Tell In The Dark» έχει αναλάβει ο Νορβηγός André Øvredal, ενώ ο βραβευμένος με Όσκαρ Guillermo del Toro προεξέχει στις δύο ομάδες που υπογράφουν αντίστοιχα την παραγωγή και την ιστορία στην οποία βασίζεται η ταινία.

Η Lana Del Rey προλόγισε μάλιστα τον Guillermo del Toro στην εκδήλωση για την αποκάλυψη του δικού του αστεριού στη Λεωφόρο Δόξας του Χόλιγουντ, την Τρίτη 6 Αυγούστου. «Είναι το ίδιο ευγενικός, βαθύς, σοφός και διασκεδαστικός», είπε για τον Μεξικανό σκηνοθέτη ενώ εξήρε και το «μοναδικό ύφος αφήγησης» που διαθέτει.

Σε παραγωγή της ίδιας και του Jack Antonoff, το «Season Of The Witch» κυκλοφορεί από την Polydor Records / Universal Music είναι η δεύτερη διασκευή που πραγματοποιεί φέτος η Lana Del Rey.

Το Μάιο παρουσίασε τη δική της εκδοχή για το «Doin’ Time» των Sublime, η οποία θα συμπεριληφθεί στο νέο άλμπουμ της «Norman Fucking Rockwell!» που θα κυκλοφορήσει στις 30 Αυγούστου.

Η Lana Del Rey χρωματίζει με την αιθέρια φωνή της το «Season Of The Witch» και συστήνει εκ νέου το κλασικό τραγούδι.

Η ταινία «Scary Stories To Tell In The Dark» είναι αμερικανικής και καναδικής παραγωγής και πρωταγωνιστούν οι Zoe Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush, Austin Abrams, Dean Norris, Gil Bellows και Lorraine Toussaint.

Το φιλμ κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ στις 9 Αυγούστου και είναι εμπνευσμένο από την ομότιτλη συλλογή ιστοριών τρόμου για παιδιά που εξέδωσε ο Alvin Schwartz το 1981.