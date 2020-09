Η Lana Del Rey ενημερώνει πότε θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ της

Με δύο singles σχεδιάζει η Lana Del Rey να προετοιμάσει το έδαφος για την άφιξη του νέου άλμπουμ της.

Η Lana Del Rey μοιράστηκε μια νεότερη ενημέρωση για τη νέα δισκογραφική δουλειά της με τίτλο «Chemtrails Over The Country Club».

Η τραγουδίστρια ανάρτησε στο Instagram ένα βίντεο από τα παρασκήνια για τα γυρίσματα του clip που αναμένεται να ντύσει με εικόνα το ομότιτλο τραγούδι του επερχόμενου άλμπουμ της.

Αν και στα τέλη του Μαΐου η Lana Del Rey είχε ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ της στις 5 Σεπτεμβρίου, φαίνεται ότι τα πλάνα της έχουν αλλάξει καθώς θέλει πρώτα να δώσει μία πρόγευση από τον καινούργιο δίσκο της.

Όπως διευκρίνισε, σκοπεύει να κυκλοφορήσει αρχικά ένα single με τον τίτλο «Let Me Love You Like A Woman», ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει το ομότιτλο τραγούδι του «Chemtrails Over The Country Club».

Όσον αφορά την ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει τελικά το νέο άλμπουμ της, η Lana Del Rey αστειεύτηκε: «Αγαπώ το δίσκο και αγαπώ και εσάς παιδιά. Ανυπομονώ να σας δω σύντομα. Πιθανώς το 2030. Πλάκα κάνω. Τα λέμε το 2029».

Ταυτόχρονα η Lana Del Rey προετοιμάζεται για την έκδοση της πρώτη της ποιητικής συλλογής, με τίτλο «Violent Bent Backwards Over The Grass».

Στα τέλη Ιουλίου κυκλοφόρησε ψηφιακά στους μεγάλους λιανοπωλητές ηχογραφημένων βιβλίων ένα audiobook όπου η 35χρονη Αμερικανίδα ερμηνεύει μελοποιημένα τα ποιήματα της συλλογής.

Η έντυπη έκδοση του «Violent Bent Backwards Over The Grass» θα είναι διαθέσιμη από τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster από τις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ το βινύλιο και το CD του spoken word album για τη συλλογή θα κυκλοφορήσουν από τις Interscope / Polydor Records στις 2 Οκτωβρίου.