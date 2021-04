Η Lana Del Rey, κυκλοφορεί το 7ο studio album της με τίτλο “Chemtrails Over The Country Club.”

Μετά την κυκλοφορία του album “Norman Fucking Rockwell” το 2019 που προτάθηκε μάλιστα και για βραβείο Grammy, η ιδιαίτερα αγαπητή και στο ελληνικό κοινό Lana Del Rey, κυκλοφορεί το 7ο studio album της με τίτλο “Chemtrails Over The Country Club.”

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 11 νέα τραγούδια που έχουν γράψει οι Lana Del Rey & Jack Antonoff. Επίσης, στη νέα ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της καλλιτέχνιδας, συμπεριλαμβάνεται και διασκευή στο κλασικό τραγούδι της Joni Mitchell “For Free”, σε συνεργασία με τις τραγουδίστριες Zella Day & Weyes Blood.

Η Lana δημοσιεύει επίσης και το music video της για το τραγούδι “White Dress” από το άλμπουμ, σε σκηνοθεσία του Constellation Jones.

“Chemtrails Over The Country Club” Track List:

1. White Dress

2. Chemtrails Over The Country Club

3. Tulsa Jesus Freak

4. Let Me Love You Like A Woman

5. Wild At Heart

6. Dark But Just A Game

7. Not All Who Wander Are Lost

8. Yosemite

9. Breaking Up Slowly

10. Dance Till We Die

11. For Free (Featuring: Zella Day and Weyes Blood)