Η Lorde τραγούδησε στη σκηνή το «Tougher Than The Rest» του Bruce Springsteen

Ένα ιδιαίτερο ντουέτο.

Η Lorde και ο Marlon Williams ένωσαν τις φωνές τους για να τραγουδήσουν ένα κλασικό τραγούδι του Bruce Springsteen.

Η 24χρονη τραγουδίστρια συνάντησε επί σκηνής τον 30χρονο συνάδελφό της κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο «Hollywood Avondale» στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας το βράδυ της Τετάρτης (31/03) και τραγούδησε μαζί του το «Tougher Than The Rest» από το άλμπουμ «Tunnel Of Love» του Bruce Springsteen που κυκλοφόρησε το 1987.

Η Lorde έκανε την ιδιαίτερη εμφάνισή της στο encore της συναυλίας του Marlon Williams για την προώθηση του άλμπουμ «Plastic Bouquet» που κυκλοφόρησε το 2020 σε συνεργασία με το δίδυμο Kacy & Clayton.

Αυτό το ντουέτο με τον Marlon Williams έδωσε συνέχεια στην ιδιαίτερη καλλιτεχνική σχέση που έχει αναπτύξει με τον Bruce Springsteen.

Το 2014 ο Springsteen τραγούδησε την επιτυχία «Royals» της Lorde ενώ έκανε περιοδεία στη γενέτειρά της, τη Νέα Ζηλανδία, ενώ η τραγουδίστρια επέστρεψε τη χάρη όταν πρόσθεσε το τραγούδι «I’m On Fire» της Springsteen στο πρόγραμμα της περιοδείας της «World Melodrama Tour» το 2017.

Ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας και ηθοποιός Marlon Williams έχει χαρακτηριστεί από τα μέσα ενημέρωση ως «ο αδύνατος συνδυασμός» των Elvis Presley, Roy Orbison και Townes Van Zandt.

Είναι περισσότερο γνωστός στο διεθνές για την εμφάνισή του στην επιτυχημένη ταινία «A Star Is Born» του 2018.

Στο μεταξύ περιμένουμε με αγωνία το τρίτο άλμπουμ της Lorde. Η τραγουδίστρια έχει αναφέρει ότι έχει αποφασίσει τον τίτλο του, ωστόσο δεν έχει μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες.

