Η LP ανακοινώνει την κυκλοφορία του πολύ-αναμενόμενου πέμπτου album της, Heart To Mouth [Panik Records και BMG], το οποίο θα κυκλοφορήσει σε όλα τα δισκοπωλεία και τα digital καταστήματα στις 7 Δεκεμβρίου 2018. Παράλληλα με τα μοναδικά αυτά νέα, η ίδια μας παρουσιάζει το επόμενο της single και music video“Recovery”.

To “Recovery” είναι διαθέσιμο για stream και αγορά ΕΔΩ ενώ το music video μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ

Το album “Heart To Mouth” είναι η πιο προσωπική κατάθεση ψυχής που έχει κάνει μέχρι σήμερα η Αμερικανίδα τραγουδοποιός και αναμένεται να είναι ο αγαπημένος των fan της. «Όταν παίρνω το μικρόφωνο και αρχίζω να φτιάχνω μελωδίες, μπορώ να αισθανθώ αυτή την άμεση γραμμή από την καρδιά μου στο στόμα μου. Στο παρελθόν, υπήρχε μια πόλη γεμάτη δρόμους που χρειαζόταν την προσοχή μου. Τώρα, αισθάνομαι ότι έχω έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο να επικοινωνώ την συγκίνηση. Είτε είναι θλιβερά τραγούδια ή μεγάλα anthems, όλα έρχονται από το ίδιο μέρος», λέει η ίδια

Το ολοκαίνουργιο single “Recovery” είναι μια εξαιρετική μπαλάντα. Γραμμένο στο πιάνο, με τολμηρούς στίχους και πιασάρικο refrain, “Can’t You See? I’m in Recovery”. Το video ζωντανεύει τους στίχους καθώς απεικονίζει το τέλος μια σχέσης, η οποία δε θα ολοκληρωθεί τόσο εύκολα. Η ατμόσφαιρα του clip συμπληρώνει την καταπληκτική παραγωγή του Mike Del Rio (X Ambassadors, Kylie Minogue, POWERS).

Το νέο single έρχεται αμέσως μετά το “Girls Go Wild”. Μέσα σε ένα μήνα το “Girls Go Wild” ξεπέρασε τα

3 εκατομμύρια views στο YouTube και τα 1.2 εκατομμύρια streams στο Spotify και συνεχίζει. Το Billboard χαρακτήρισε το τραγούδι ως “it soundtracks a westward-bound trip between two partners in a relationship standing on its last legs” ενώ το Baeble Music έγραψε “LP achieves a mystical, dreamy sort of affect in her new video for ‘Girls Go Wild, while still managing to look totally badass”.

Τα singles αντιπροσωπεύουν μόνο δύο πλευρές του Heart To Mouth. Μερικά ακόμα τραγούδια που θα βρείτε στο νέο της album είναι τα “House On Fire”, “Die For Your Love” και “Special”, το οποίο σε αφήνει με κομμένη την ανάσα! Τσεκάρετε το tracklist του album παρακάτω!

Τώρα ετοιμαστείτε για το “Heart To Mouth”…

Από τότε που κυκλοφόρησε το “Lost On You”, το τέταρτο studio album της (Μάϊο 2017), η LP περιοδεύει ασταμάτητα πραγματοποιώντας sold out showsπαγκοσμίως και εμφανίσεις σε αξιοσημείωτα festivals όπως τα Coachella (Indio, CA), Osheaga (Μόντρεαλ, Καναδάς), Outside Lands (San Francisco, CA), Mad Cool (Μαδρίτη, Ισπανία) και άλλα. Το ομότιτλο τραγούδι του album έχει ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια streams και έχει γίνει πλατινένιο σε Ρωσία, Πολωνία, Ελλάδα, Ελβετία και Γαλλία. Τα official videos για τα singles του album «Lost On You», «Muddy Waters» και «When We’re High» πλησιάζουν τα 280 εκατομμύρια views. H LP έχει γίνει πολύ αγαπητή στον μουσικό τύπο κερδίζοντας επαίνους από τα Billboard, Paper, Out Magazine, V Magazine, Interview, The Guardian, British Vogue και άλλα όπως επίσης έχει βρεθεί σε τηλεοπτικά shows όπως Fallon, Corden, Conan και Jools Holland.

Το τραγούδι είναι το Highest New Entry στο International Airplay Chart αυτής της εβδομάδας!