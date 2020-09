Η Mariah Carey ανακοινώνει την απόλυτη σειρά συλλεκτικών κυκλοφοριών

Η Mariah Carey θα κυκλοφορήσει 16 αναμνηστικά βινύλια με τα άλμπουμ της δισκογραφίας της.

Η διεθνής superstar, τραγουδοποιός, τραγουδίστρια και συγγραφέας Mariah Carey συνεχίζει τους εορτασμούς για τη συμπλήρωση 30 ετών πορείας στη δισκογραφία και ανακοινώνει την κυκλοφορία 16 αναμνηστικών βινυλίων 12” των πρωτοποριακών δίσκων της από τον κατάλογο της στη Sony Music Entertainment και στην Universal Music Group.

Οι κυκλοφορίες θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2020 και θα συνεχίσουν μέχρι τον Ιανουάριο του 2021.

Στις 2 Οκτωβρίου κυκλοφορεί το CD και ψηφιακό άλμπουμ «The Rarities», μία νέα συλλογή με ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις της Mariah Carey από το 1990 μέχρι το 2020, διαλεγμένες από την ίδια.

Για τη δημιουργία του «The Rarities», η Carey έψαξε στο αρχείο της για να διαλέξει τραγούδια με προσωπικό γνώμονα. Το άλμπουμ επίσης περιλαμβάνει ένα δεύτερο CD με ακυκλοφόρητο υλικό από την εμφάνιση της στο Tokyo Dome, την πρώτη συναυλία της Carey στην Ιαπωνία το 1996 κατά την περιοδεία της «Daydream World Tour».

Το πρώτο τραγούδι από το «The Rarities» είναι το «Save The Day», μία νέα ολοκληρωμένη ηχογράφηση ενός ήδη υπάρχοντος τραγουδιού που δεν είχε όμως ολοκληρωθεί ποτέ. Το «Save The Day» έχει samples με τη φωνή της Lauryn Hill από την εκτέλεση της θρυλικής επιτυχίας «Killing Me Softly (With His Song)» από τους Fugees.

Στις 2 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει επίσης και το πρώτο βινύλιο 12”, ο παρθενικός δίσκος της Mariah Carey που έφερε ως τίτλο το όνομά της.

Στις 30 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει το ανεπανάληπτο άλμπουμ «Merry Christmas» με αγαπημένα κλασικά κομμάτια αλλά και το εμβληματικό «All I Want For Christmas Is You». Έχοντας πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια αντίτυπα, είναι ο χριστουγεννιάτικος δίσκος με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Το «The Mariah Carey 12” vinyl project» είναι μέρος της καμπάνιας #MC30, ενός συνεχόμενου φόρου τιμής για τη συμπλήρωση 30 ετών από το πρώτο άλμπουμ της Mariah Carey και της συνεχής εξέλιξης της απίστευτης καριέρας της.

Το #MC30 περιλαμβάνει εβδομαδιαίες κυκλοφορίες από ψηφιακά EPs, remixes, bonus cuts, σπάνια τραγούδια, acapella στιγμές και μοναδικές live εμφανίσεις. Η μουσική συνοδεύεται από οπτικό υλικό, φωτογραφίες, προσωπικές σημειώσεις από τη Mariah Carey και κυκλοφορίες σε φυσικό προϊόν.

Το #MC30 ξεκίνησε με την κυκλοφορία του «The Live Debut – 1990» τον Ιούλιο.

Τα βινύλια που θα κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα

1. Mariah Carey (1990) – 2 Οκτωβρίου 2020

2. Merry Christmas (1994) – 30 Οκτωβρίου 2020

3. Emotions (1991) – 6 Νοεμβρίου 2020

4. MTV Unplugged (1992) – 6 Νοεμβρίου 2020

5. Music Box (1993) – 6 Νοεμβρίου 2020

6. Daydream (1995) – 6 Νοεμβρίου 2020

7. Butterfly (1997) – 6 Νοεμβρίου 2020

8. Rainbow (1999) – 6 Νοεμβρίου 2020

9. Caution (2018) – 6 Νοεμβρίου 2020

10. The Rarities (2020) – 11 Δεκεμβρίου 2020