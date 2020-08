Η Mariah Carey αποκαλύπτει το ακυκλοφόρητο τραγούδι «Save The Day»

Το «Save The Day» είναι το πρώτο άκουσμα από τη νέα συλλογή «The Rarities» της Mariah Carey.

Η Mariah Carey φέρνει στο φως ένα άγνωστο διαμάντι που κρατούσε καλά φυλαγμένο στο θησαυροφυλάκιό της για μία σχεδόν δεκαετία.

To «Save The Day» ηχογραφήθηκε αρχικά για φιλανθρωπικό σκοπό το 2011, όμως δεν κυκλοφόρησε ποτέ καθώς η Mariah Carey αποφάσισε να κρατήσει στο συρτάρι της για έναν «πολύ ξεχωριστό λόγο», όπως είχε αποκαλύψει απαντώντας σε ερώτηση θαυμαστής της στο Twitter το 2012.

Αν και δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι είχε στο μυαλό της τραγουδίστρια εκείνη την εποχή, ο ξεχωριστός λόγος χάρη στον οποίο έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να απολαύσουμε το «Save The Day» είναι η κυκλοφορία του άλμπουμ «The Rarities».

Πρόκειται για μια διπλή συλλογή με ακυκλοφόρητα κομμάτια και σπάνια διαμάντια από τη δισκογραφία της Mariah Carey, που θα κυκλοφορήσει από την Columbia Records / Sony Music στις 2 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της καμπάνιας #MC30 για τα τριάντα χρόνια καλλιτεχνικής πορείας της τραγουδίστριας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μariah Carey (@mariahcarey) στις 2 Μάρ, 2020 στις 3:53 μμ PST

Το πρώτο δείγμα του «The Rarities» είναι το «Save The Day», το οποίο περιέχει ένα απόσπασμα με τη φωνή της Lauryn Hill από το πασίγνωστο τραγούδι «Killing Me Softly (With His Song)» (1996) των Fugees.

«Άρχισα να το γράφω πριν χρόνια και το μήνυμά του ακούγεται τώρα πιο αληθινό από ποτέ: Είμαι όλοι μαζί σε αυτό», αναφέρει η Mariah Carey σχετικά με το «Save The Day».

Κατά τη διάρκεια ενός πάρτι ακρόασης του «Save The Day» στο Zoom με κοινό και δημοσιογράφους, η Mariah Carey ανέφερε ότι θαύμαζε πάντα την αρχική ηχογράφηση του «Killing Me Softly» από τη Roberta Flack το 1973 και αποκάλυψε ότι εκδοχή του Fugees ήταν το τραγούδι που άκουγε συνέχεια όταν βρισκόταν σε περιοδείες τη δεκαετία του 1990.

«Αγαπάω τη Lauryn, νομίζω ότι είναι απίστευτη καλλιτέχνιδα», είπε. «Ήμουν χαρούμενη που η Lauryn ήθελε να μοιραστεί αυτή τη στιγμή μαζί μου. Ήθελα μόνο να το κάνω με την έγκριση και τον ενθουσιασμό της», τόνισε η Mariah Carey.