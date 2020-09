Η Mariah Carey εξυμνεί τις πρωταθλήτριες του τένις τραγουδώντας το «Save Τhe Day»

Η εμφάνιση της Mariah Carey στο US Open.

Η Mariah Carey εξυμνεί τις ηρωίδες του τένις με ένα ξεχωριστό μουσικό βίντεο που ετοίμασε για το «Save Τhe Day».

Το βίντεο για το καινούργιο τραγούδι της προβλήθηκε κατά την έναρξη της μετάδοσης από το τηλεοπτικό κανάλι ESPN του Γυναικείου Πρωταθλήματος Τένις των ΗΠΑ, του US Open Women’s Singles Championship.

Στο βίντεο εμφανίζονται εικόνες αξιοσημείωτων αθλητριών του τένις ενώ η Mariah Carey τραγουδά από την πίσω θέση μιας κλασσικής καμπριολέ Cadillac. Στο τέλος βλέπουμε την τραγουδίστρια να φορά μία μάσκα προστασίας προσώπου.

Τα γυρίσματα έγιναν στο Εθνικό Κέντρο Τένις «Billie Jean King» στο Queens της Νέας Υόρκης και στο στάδιο Arthur Ashe Stadium των εγκαταστάσεων, ένα από τα μεγαλύτερα γήπεδα τένις στον κόσμο.

«Ευχαριστώ US Open για αυτήν την καταπληκτική τηλεοπτική πρεμιέρα του τραγουδιού μου “Save The Day”. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και είμαι συγκινημένη που μοιράζομαι το μήνυμα του τραγουδιού με αυτές τις θαυμάσιες γυναίκες πρωταθλήτριες», έγραψε η Mariah Carey στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την προβολή του βίντεο.

«Η Mariah Carey είναι megastar και είναι τιμή μας να παρουσιάσουμε στον κόσμο το νέο τραγούδι της», δήλωσε ο Patrick Galbraith, Πρόεδρος της Ένωσης Τένις των Ηνωμένων Πολιτειών (USTA).

«Το τραγούδι της συλλαμβάνει το πνεύμα αυτής της στιγμής στο χρόνο και μέσω της παγκόσμιας εμβέλειας του US Open, μπορούμε να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα στα εκατομμύρια των οπαδών μας παγκοσμίως», είπε.

Στο «Save The Day» έχει συμπεριληφθεί απόσπασμα της επιτυχίας «Killing Me Softly» των Fugees από το 1996, ένα remake του τραγουδιού «Killing Me Softly WIth His Song» της Robert Flack από το 1973.

Το «Save The Day» αποτελεί ένα από τα τραγούδια της επερχόμενης συλλογής «The Rarities» της Mariah Carey που θα κυκλοφορήσει στις 2 Οκτωβρίου.