Η Mariah Carey λύνει τη σιωπή της για την «εκρηκτική διαφωνία» με τον JAY-Z

Η Mariah Carey διαψεύδει κατηγορηματικά τις πρόσφατες φήμες που υποστηρίζουν ότι χωρίζει τους επαγγελματικούς δρόμους της με τον JAY-Z εξαιτίας μιας έντονης διαμάχης.

Δημοσιεύματα του τύπου ανέφεραν ότι η τραγουδίστρια έδωσε τέλος μετά από τέσσερα χρόνια στη συνεργασία της με τη Roc Nation, την εταιρεία ψυχαγωγίας και management του JAY-Z, μετά από μια «εκρηκτική» διαφωνία σχετικά με το μέλλον της καριέρας της.

«Η Mariah και ο Jay είχαν μια εκρηκτική συνάντηση που δεν πήγε καθόλου καλά», ανέφερε μια πηγή στη «The Sun», υποστηρίζοντας ότι η τραγουδίστρια βρίσκεται «με το ένα πόδι εκτός» της Roc Nation.

«Έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θέλει καμία άλλη σχέση μαζί του και διέκοψε τη συνεργασία της με τη Roc Nation. Θα αποχωρήσει επίσημα τις επόμενες εβδομάδες. Είναι κρίμα γιατί είχαν κάνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια. Αλλά αυτή η συνάντηση δεν θα μπορούσε να είχε πάει χειρότερα», υποστήριξε η πηγή.

«Η Mariah έχει μιλήσει με άλλους μάνατζερ και πιστεύει ότι έχει βρει κάποιον που έχει πλήρη πίστη σε εκείνη καθώς κάνει τα επόμενα βήματά της», ισχυρίζεται το δημοσίευμα της «The Sun».

«Υπάρχει ένα άλμπουμ με έντονες R&B επιρροές που αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται και σχεδιάζει μια παγκόσμια περιοδεία για το επόμενο έτος, οπότε δεν το αφήνει αυτό να τη σταματήσει», τόνισε η πηγή.

Ωστόσο η Mariah Carey διευκρίνισε ότι τα σενάρια ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας.

«Η μόνη “εκρηκτική” κατάσταση στην οποία θα “εμπλεκόμουν” με τον Hov είναι μια δημιουργική συνάντηση, όπως το No. 1 τραγούδι μας “Heartbreak”», έγραψε η τραγουδίστρια στο Twitter.

«Στους ανθρώπους που κατασκευάζουν αυτά τα ψέματα λέω: “Πουφ! Vamoose, sonofa*****”», πρόσθεσε χρησιμοποιώντας ένα στίχο από το τραγούδι «Izzo (H.O.V.A)» του JAY-Z από το 2001.

The only "explosive" situation I'd ever "get into" with Hov is a creative tangent, such as our #1 song "Heartbreaker"!! To the people who make up these lies I say "Poof! —Vamoose, sonofa*****"! pic.twitter.com/v8TGNuOAnZ

— Mariah Carey (@MariahCarey) June 7, 2021