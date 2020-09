Η Mariah Carey τραγουδά το «Out Here On My Own» από το «Fame»

Το το «Out Here On My Own» είναι ένα τραγούδι με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τη Mariah Carey.

Η Mariah Carey μοιράζεται μια αδημοσίευτη επανεκτέλεση του υποψηφίου για Όσκαρ τραγουδιού «Out Here On My Own».

Η διασκευή θα συμπεριληφθεί στην επερχόμενη συλλογή της Mariah Carey με τίτλο «The Rarities» με ακυκλοφόρητα τραγούδια από την πλούσια καριέρα της.

Το «Out Here On My Own», σε στίχους της Lesley Gore και μουσική του Michael Gore, τραγούδησε πρώτη η Irene Cara στο θρυλικό μιούζικαλ «Fame» το 1980.

Όπως εξηγεί η ίδια η τραγουδίστρια στην επερχόμενη αυτοβιογραφία της με τίτλο «The Meaning of Mariah Carey», το «Out Here On My Own» είναι ένα τραγούδι με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για εκείνη.

«Το γεγονός ότι πίστευα ότι θα μπορούσα να γίνω επιτυχημένος καλλιτέχνης είναι ένα από τα μεγαλύτερα δυνατά μου σημεία», αναφέρει.

«Η μητέρα μου με δήλωσε σε ένα διαγωνισμό ταλέντων στην πόλη και τραγούδησα ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια: Το “Out Here On My Own” της Irene Cara. Ένιωσα ότι το “Out Here On My Own” περιέγραφε όλη τη ζωή μου και μου άρεσε πολύ να τραγουδάω έτσι – να τραγουδάω για να αποκαλύψω ένα κομμάτι της ψυχής μου. Και κέρδισα (το διαγωνισμό) τραγουδώντας έτσι», περιγράφει.

«Σε εκείνη την ηλικία ζούσα για την ταινία “Fame” και η Irene Cara ήταν για μένα τα πάντα. Ταυτιζόμουν με την πολυπολιτισμική της εμφάνιση (Πορτορικανή και Κουβανέζα), τα πλούσια μαλλιά της και, κυρίως, με τη φιλοδοξία και τα επιτεύγματά τη», συνεχίζει.

«Κέρδισε Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι με το “Flashdance… What a Feeling” από το “Flashdance”, αποτελώντας την πρώτη μαύρη γυναίκα που κερδίζει σε κάποια άλλη κατηγορία εκτός από την υποκριτική», αναφέρει η Mariah Carey στο βιβλίο της για την Irene Cara.

«Αλλά το “Out Here On My Own” ήταν ένα τόσο αγνό τραγούδι που άγγιξε την καρδιά μου και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κέρδισα ένα τρόπαιο για τραγουδώντας ένα τραγούδι που αγαπούσα. Ήταν η πρώτη φορά που έλαβα επικύρωση ως καλλιτέχνης. Τι συναίσθημα».

Η Mariah Carey αποκαλύπτει επίσης ότι ανακάλυψε στο αρχείο της την ηχογράφηση του «Out Here On My Own» καθώς διάλεγε τραγούδια για το άλμπουμ «The Rarities».

Το «The Rarities», το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Columbia Records / Sony Music στις 2 Οκτωβρίου, εντάσσεται στο πλαίσιο των πλούσιων εορταστικών κυκλοφοριών για τα 30 χρόνια της Mariah Carey στη δισκογραφία.