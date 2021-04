Η Marina κυκλοφορεί το single «Purge The Poison» και ανακοινώνει το άλμπουμ «Ancient Dreams In A Modern Land»

Το νέο άλμπουμ της Marina θα έχει τον τίτλο «Ancient Dreams In A Modern Land».

Η Marina επιστρέφει με ένα ολοκαίνουργιο single και ανακοινώνει παράλληλα την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της.

Το τραγούδι «Purge The Poison» προετοιμάζει το έδαφος για το πέμπτο studio album της Marina, το οποίο θα φέρει τον τίτλο «Ancient Dreams In A Modern Land» και θα κυκλοφορήσει από τις Neon Gold και Atlantic Records / Warner Music στις 11 Ιουνίου.

Η Marina έχει γράψει μόνη της τα τραγούδια του «Ancient Dreams In A Modern Land» και έχει συνυπογράψει την παραγωγή σε έξι κομμάτια μαζί με τον τραγουδοποιό / παραγωγό James Flannigan (Dua Lipa, Carly Rae Jepsen, Hayley Kiyoko) και την παραγωγό / πολυοργανίστα Jennifer Decilveo (Andra Day, Bat For Lashes, Hinds).

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός ελληνικής καταγωγής πήρε την απόφαση να γράψει αποκλειστικά μόνη της το «Ancient Dreams In A Modern Land» ως αντίδραση τις ανησυχητικές στατιστικές που δηλώνουν ότι μόνο το 2% των παραγωγών και το 3% των ηχοληπτών στη δημοφιλή μουσική είναι γυναίκες.

Πρώτο άκουσμα του άλμπουμ «Ancient Dreams In A Modern Land» ήταν το τραγούδι «Man’s World», μια αιχμηρή αποδόμηση της πατριαρχίας στο σημερινό κόσμο που χαρακτηρίστηκε ως «ακριβώς το είδος της έμπνευσης που χρειαζόμαστε τώρα».

Η Marina δίνει τώρα τη σκυτάλη στο «Purge The Poison».

Το νέο τραγούδι ασχολείται με ακανθώδη πολιτικά και κοινωνικά θέματα όπως ο ρατσισμός και ο μισογυνισμός στη μουσική βιομηχανία, οι αποτυχίες του καπιταλισμού, τα σεξουαλικά εγκλήματα του Harvey Weinstein και η αντιμετώπιση που είχε η Britney Spears από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το 2007, όταν κατέρρευσε η ψυχική υγεία της.

Το τραγούδι κορυφώνεται με τη Marina να εκφράζει την ελπίδα της ότι τα τραγικά γεγονότα της πανδημίας του COVID-19 θα αποτελέσουν μία ευκαιρία για μία καινούργια αρχή και για την απομάκρυνση των διεφθαρμένων δυνάμεων από την κοινωνία.

Το tracklist του «Ancient Dreams In A Modern Land»

1. Ancient Dreams In A Modern Land

2. Venus Fly Trap

3. Man’s World

4. Purge The Poison

5. Highly Emotional People

6. New America

7. Pandora’s Box

8. I Love You But I Love Me More

9. Flowers

10. Goodbye