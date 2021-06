Η Megan Thee Stallion θέλει να συνεργαστεί με την Dua Lipa: «Είναι φωτιά»

Όπως και το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, η Megan Thee Stallion είναι θαυμάστρια της Dua Lipa. Αλλά σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, η ράπερ έχει πραγματικά τη δυνατότητα να συνεργαστεί με την pop star αν το θέλει.

Την Παρασκευή 11 Ιουνίου η Megan Thee Stallion κυκλοφόρησε το απίστευτα ανατρεπτικό single «Thot Shit», το οποίο συνοδεύεται από ένα εμπνευσμένο music video όπου η ράπερ και η ομάδα της τρομοκρατούν ένα λευκό άντρα γερουσιαστή που επικρίνει συνεχώς τις γυναίκες για τη σεξουαλικότητά τους.

Αυτό το βίντεο είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αποτελεί άμεση απάντηση της Megan Thee Stallion στην κατακραυγή που δέχθηκε από τη συντηρητική πλευρά για τη συνεργασία της με την Cardi B στο «WAP».

Όσον αφορά τις συνεργασίες που θα ήθελε να πραγματοποιήσει η Megan, είναι πολύ πιθανό ότι η Dua Lipa είναι η επόμενη στη λίστα. Μιλώντας σε συνέντευξή της για τους καλλιτέχνες που της αρέσουν, η Αμερικανίδα ράπερ δήλωσε ότι η Βρετανίδα τραγουδίστρια είναι «φωτιά» και τόνισε ότι θα ήθελε να συμπράξει μαζί της δισκογραφικά.

«Κάποιος με ρώτησε για τη Dua Lipa, μου αρέσει η Dua Lipa, είναι τόσο εκπληκτική. Θέλω πραγματικά να κάνω ένα τραγούδι με την Dua Lipa. Είδα ένα mashup (με τραγούδια μας) στο Twitter και ήταν φωτιά», είπε η Megan Thee Stallion.

Η Dua Lipa είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τη Megan.

Η pop star ανάρτησε στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram το απόσπασμα από την συνέντευξη της ράπερ που αναφέρεται σε εκείνη και σχολίασε με ενθουσιασμό: «Σε αγαπώ Megan Thee Stallion. Ας το κάνουμε!».

.@theestallion talks about @DuaLipa and the "Levitating" mashup that went viral:

"I love Dua Lipa, she's so fire. I really do wanna a song with Dua. I saw this mashup on Twitter and it was fire."

pic.twitter.com/x0odvJaml7

— Megan Charts (@StallionOnChart) June 11, 2021