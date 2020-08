Η Melanie C ανακοινώνει νέο άλμπουμ και κυκλοφορεί το single «In And Out Of Love»

Το φθινόπωρο θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ της Melanie C.

Η Melanie C ανακοινώνει την κυκλοφορία της νέας δισκογραφικής δουλειάς της και μοιράζεται μαζί μας άλλο ένα δείγμα της.

Το όγδοο studio album της θα έχει τον τίτλο «Melanie C» και θα αποκαλυφθεί στις 2 Οκτωβρίου 2020.

Παράλληλα η Melanie C παρουσιάζει το νέο single της «In And Out Of Love», το οποίο συνοδεύεται από ένα ολοκαίνουργιο music video clip σε σκηνοθεσία του Graham Cruz, που γυρίστηκε στο θρυλικό Alexandra Palace του Λονδίνου.

«Είναι τόσο φανταστικό που κυκλοφορώ ένα καθαρό pop, up-beat και αισιόδοξο κομμάτι. Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται ο κόσμος αυτή τη στιγμή!», σχολιάζει η «Sporty Spice».

Στο νέο άλμπουμ της, η Melanie C ανοίγει ολοκληρωτικά την καρδιά της και μοιράζεται τα συναισθήματά της όπως ποτέ άλλοτε, προσκαλώντας τους ακροατές σε ένα συγκινητικό ταξίδι ενδοσκόπησης, ανάπτυξης και αποδοχής, ενώ μας υπενθυμίζει την αδιαμφισβήτητη ικανότητα που έχει να παραμένει πάντα τόσο επίκαιρη αλλά και μπροστά από την εποχή της, όσον αφορά τη μουσική της.

Η Melanie C έχει κάνει μία εξαιρετική επιλογή συνεργατών, καθώς έχει ενώσει τις δυνάμεις της με δημιουργούς όπως οι Shura, Rae Morris, Little Boots και Nadia Rose, καθώς και με τον επί σειρά ετών θρύλο των Spice Girls, τον Richard «Biff» Stannard,

Το «In And Out Of Love» διαδέχεται για τη Βρετανίδα τραγουδίστρια το «Blame It On Me», ένα pop τραγούδι γεμάτο μηνύματα ενδυνάμωσης και το «Who I Am», ένα κομμάτι που αναδεικνύει τη δύναμη που κρύβεται στην ευαισθησία.

Τα τρία συγκεκριμένα τραγούδια συνθέτουν μια ακαταμάχητη πρώτη γεύση από όσα θα ακούσουμε στο επερχόμενο άλμπουμ της Melanie C.