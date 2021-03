Η Michelle Obama συγχαίρει την Beyoncé και την Taylor Swift για τις νίκες τους στα Grammy

Η Michelle Obama συνεχάρη την Beyoncé και την Taylor Swift για τις νίκες τους στα Βραβεία Grammy 2021.

Αφού οι δύο τραγουδίστριες έγραψαν ιστορία στην τελετή απονομής της προηγούμενης Κυριακής (14/03), η πρώην πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτείων τους εξέφρασε τα συγχαρητήριά της για τα επιτεύγματά τους με δύο αναρτήσεις της στο Twitter.

«Έχω μείνει κατάπληκτη από την Beyoncé και τις 28 νίκες της – ρεκόρ στα Grammy», έγραψε η Michelle Obama για το μνημειώδες ορόσημο της 39χρονης τραγουδίστριας.

Με τα τέσσερα βραβεία που έλαβε στη φετινή διοργάνωση η Beyoncé αναδείχθηκε στη γυναίκα καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα βραβεία Grammy στην ιστορία και είναι μαζί με τον θρυλικό παραγωγό Quincy Jones οι δύο μοναδικοί εν ζωή άνθρωποι με τα περισσότερα Grammy.

«Συγχαρητήρια, Queen Bey, με κάθε άλμπουμ η μουσική σου συνεχίζει να καθορίζει και να δίνει αξία στη στιγμή, να μας φέρνει χαρά, να καταπραΰνει τον πόνο μας και να γεμίζει τις καρδιές μας με πάρα πολλή υπερηφάνεια», πρόσθεσε η Obama.

Η Michelle Obama συνεχάρη επίσης την Taylor Swift, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα στα χρονικά των Grammy που κερδίζει για τρίτη φορά το βραβείο για το «Άλμπουμ της Χρονιάς».

«Και συγχαρητήρια στην Taylor Swift για την τρίτη φορά που κερδίζει το Άλμπουμ της Χρονιάς! Είμαι τόσο υπερήφανη για όλους τους καλλιτέχνες που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τη μουσική και τα ταλέντα τους για να μας εμπνεύσουν όλους», έγραψε.

And congrats to @TaylorSwift13 on her record-breaking third #GRAMMYs win for Album of the Year! I’m so proud of all the artists who continue to use their music and talents to inspire us all.

— Michelle Obama (@MichelleObama) March 16, 2021