Η Miley Cyrus αποκαλύπτει το νέο single «Midnight Sky»

Το «Midnight Sky» σηματοδοτεί μια νέα κατεύθυνση για Miley Cyrus.

Η πολυαναμενόμενη δισκογραφική επάνοδος της Miley Cyrus είναι γεγονός.

Η pop star αποκαλύπτει το «Midnight Sky», ένα τραγούδι που παρουσιάζει μια νέα μουσική κατεύθυνση για εκείνη και υπενθυμίζει ότι αποτελεί μια καλλιτέχνιδα που δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται.

Το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από το τελευταίο έτος στη ζωή της τραγουδίστριας.

Το «Midnight Sky» έρχεται ακριβώς ένα έτος μετά την τελευταία κυκλοφορία της Miley Cyrus. Τον Αύγουστο του 2019 η τραγουδίστρια είχε μοιραστεί το υπέροχο «Slide Away», ενώ τον Ιούνιο του 2019 είχε κυκλοφορήσει το EP «She Is Coming».

Η Miley Cyrus έχει γράψει το «Midnight Sky» με μία ομάδα αποτελούμενη από αυθεντίες του είδους, τους Ali Tamposi, Ilsey Juber, Jonathan Bellion, Andrew Watt και Louis Bell, με τους δύο τελευταίους να έχουν φροντίσει και το έργο της παραγωγής του τραγουδιού

Το «Midnight Sky» συνοδεύεται από ένα music video που έχει σκηνοθετήσει η ίδια η Miley Cyrus.

Τόσο στη δημιουργία του τραγουδιού όσο και στο video, η Miley έχει αντλήσει επιρροές από εμβληματικές γυναίκες της μουσικής όπως η Stevie Nicks, Joan Jett και η Debbie Harry, οι οποίες ήταν πάντα γενναιόδωρες και έχουν υπάρξει οι μεγαλύτεροι σύμμαχοι και η απόλυτη έμπνευση για την τραγουδίστρια.

Η Miley Cyrus αποκαλύπτει τον αληθινό εαυτό της στο video του «Midnight Sky»: Αμετανόητη, πολύπλευρη, σέξι, γεμάτη αυτοπεποίθηση, με διάθεση πειραματισμού και δυνατή.

Το video ταξιδεύει τους θεατές στο δημιουργικό όραμα της Cyrus, η οποία παίρνει τον απόλυτο έλεγχο των ιστοριών που παρουσιάζουν για εκείνη τα μέσα ενημέρωσης.

Η Miley τα έχει βρει με τον εαυτό της και δεν έχει τίποτα να αποδείξει. Ως μουσικός συνεχίζει να πρωτοπορεί και να πειραματίζεται με τον ήχο και την εικόνα της. Έχει αποδειχθεί ότι είναι πολλά πράγματα, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι βαρετή.

Το «Midnight Sky», το οποίο κυκλοφορεί από την RCA Records / Sony Music, σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην καλλιτεχνική εξέλιξη της Miley Cyrus.