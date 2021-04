Η Miley Cyrus μοιράζει στους θαυμαστές της 1 εκατομμύριο δολάρια σε μετοχές

Η Miley Cyrus συνεργάζεται με την εφαρμογή Cash App για να μοιράσει στους θαυμαστές της μέχρι τις 13 Απριλίου μετοχές συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Η ενέργεια αποτελεί μέρος των εορτασμών της τραγουδίστριας για τη συμπλήρωση 15 ετών από την πρεμιέρα της αγαπημένης σειράς «Hannah Montana» του Disney Channel, η οποία στάθηκε αφορμή για να γίνει ευρύτερα γνωστή και να γνωρίσει επιτυχία.

Την προηγούμενη εβδομάδα η Miley Cyrus έγραψε μία χειρόγραφη επιστολή προς το alter ego της, γιορτάζοντας την επέτειο. Επίσης έστειλε επίσης λουλούδια και γράμματα σε όλους τους συμπρωταγωνιστές της από τη σειρά.

«Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από το να επενδύεις στον εαυτό σου», η pop star για το μήνυμα της καμπάνιας το οποίο είναι το «Invest in you».

«Θέλω να διαδώσω την ιδιοκτησία σε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορώ, γι’ αυτό συνεργάζομαι με το Cash App για να μοιράσω 1 εκατομμύριο δολάρια σε μετοχές», πρόσθεσε για την πρωτοβουλία της που ενθουσίασε τους θαυμαστές της.

Nothing is more important than investing in yourself. I want to spread ownership to as many people as I can, so I’m teaming up with @CashApp to give out $1 MILLION in stocks. Share your $Cashtag & favorite company name for your chance to own📈#INVESTINYOU #partner #15YearsofMiley pic.twitter.com/mFvkDeNnFV

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) March 31, 2021