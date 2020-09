Η Miley Cyrus τραγουδά το «My Future» της Billie Eilish

Η Miley Cyrus πραγματοποίησε τέσσερις εκπληκτικές ερμηνείες για το πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου της σειράς Live Lounge του BBC Radio 1.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της εποχής, η τραγουδίστρια δεν ταξίδεψε στο Λονδίνο για να παραστεί στα στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού, αλλά γύρισε την εμφάνισή της στο Λος Άντζελες.

Η pop star εμφανίστηκε με τη συνοδεία μπάντας σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό γεμάτο κεριά, ενώ όλοι τους κρατούσαν τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας.

Η Miley Cyrus ερμήνευσε ζωντανά δύο δικά της τραγούδια ενώ παρουσίασε επίσης και δύο θεσπέσιες διασκευές, μεταξύ των οποίων ένα τραγούδι της Billie Eilish.

Αμέσως μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή της στα MTV Video Music Awards 2020, όπου ξύπνησε μνήμες από το πολυσυζητημένο «Wrecking Ball», η Miley έφερε το νέο single της «Midnight Sky» στο Live Lounge του BBC Radio 1 για να κλέψει για ακόμα μια φορά την παράσταση.

Η Miley Cyrus τραγούδησε επίσης το συναισθηματικό τραγούδι της «Slide Away», το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2019 και του έδωσε μία διαφορετική διάσταση με την ερωτική ερμηνεία της.

Όσον αφορά τις διασκευές που είθισται να παρουσιάζουν οι καλεσμένοι του Live Lounge, η Miley Cyrus έκανε την έκπληξη και επέλεξε ένα κλασικό και ένα καινούργιο τραγούδι.

Η 27χρονη Αμερικανίδα χρωμάτισε με το ιδιαίτερο χρώμα της φωνής της το νέο single της Billie Eilish με τίτλο «My Future», ενώ ερμήνευσε επίσης το soft rock κομμάτι «Take It To The Limit» των Eagles από το 1975.

Η Miley Cyrus αφιέρωσε την ερμηνεία της στο «Take It To The Limit» στη γιαγιά της που έφυγε από τη ζωή πρόσφατα.

«Αφιερωμένο στη γιαγιά μου. Οι The Eagles ήταν η αγαπημένη μπάντα της γιαγιάς μου… Και η μητέρα μου μεγάλωσε τραγουδώντας αυτό το τραγούδι στο αυτοκίνητο μαζί με τη δική της μητέρα», έγραψε η τραγουδίστρια στο Twitter.

«Αυτό είναι προς τιμήν της γιαγιάς μου», τόνισε.

Take It To The Limit- Dedicated to my Mammie… The Eagles were my Mammies favorite band…. and my mama grew up singing this song on drives in the car w her mom! This is in honor of my grandma ❤️ pic.twitter.com/ywTjFbVSoW

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) September 2, 2020