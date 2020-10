Η Miley Cyrus τραγούδησε μαζί με την αδερφή της Noah Cyrus

Τα «Backyard Sessions» αναβίωσε η Miley Cyrus.

Η Miley Cyrus μοιράστηκε το μικρόφωνο με τη Noah Cyrus, σε μία σπάνια κοινή εμφάνιση με τη μικρότερη αδερφή της.

Η 27χρονη pop star πρωταγωνίστησε σε ένα ειδικό επεισόδιο της σειράς συναυλιών του «MTV Unplugged», αναβιώνοντας τα «Backyard Sessions» που συνήθιζε να δημοσιεύσει στο κανάλι της στο YouTube από το 2012 έως το 2015.

Η Miley Cyrus μεταμόρφωσε την πίσω αυλή του σπιτιού της στο Λος Άντζελες σε μία πολύχρωμη όαση της disco και το βράδυ της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου παρουσίασε ένα πρόγραμμα διάρκειας περίπου μισή ώρας, γεμάτο εντυπωσιακές διασκευές, ξεχωριστούς καλεσμένους και πολλές άλλες εκπλήξεις.

Την τραγουδίστρια συνόδευσε μια μπάντας με το όνομα «The Social Distancers».

Η Miley Cyrus ξεκίνησε το «Backyard Session» τραγουδώντας την επιτυχία «Gimme More» από το 2007, στην οποία έδωσε τη δική της χαρακτηριστική νότα.

Ακολούθησε μια αέρινη διασκευή του κλασικού τραγουδιού «These Days» της Nico από το 1967, με τη Miley να περιβάλλεται από φοίνικες που είχαν κρεμασμένες από τα φύλλα της κόκκινες καρδιές από χαρτί.

Αφού άλλαξε γρήγορα outfit, τραγούδησε το «Just Breathe» (2009) των Pearl Jam, μία φράση που έχει κάνει τατουάζ στο σώμα της.

Στη συνέχεια στην αυλή εμφανίστηκε η Noah Cyrus, η οποία τραγούδησε μαζί με τη μεγαλύτερη αδερφή της το τραγούδι «I Got So High That I Saw Jesus» από το τελευταίο της EP με τίτλο «The End of Everything».

Η Miley Cyrus ολοκλήρωσε το «Backyard Session» του «MTV Unplugged» με το νέο τραγούδι της «Midnight Sky», με το σκηνικό να γεμίζει ντισκομπάλες.