Η Olivia Rodrigo ανακοινώνει το concert film «Sour Prom»

Η Olivia Rodrigo θα τραγουδήσει τα νέα τραγούδια της, θα απαντήσει στις ερωτήσεις των θαυμαστών της και θα μοιραστεί παρασκηνιακές ιστορίες.

Η Olivia Rodrigo θα διοργανώσει το δικό της εναλλακτικό χορό αποφοίτησης με την προβολή ενός ξεχωριστού concert film.

Η συναυλιακή ταινία με τίτλο «Sour Prom» θα κάνει πρεμιέρα στο κανάλι της τραγουδίστριας στο YouTube την Τετάρτη 30 Ιουνίου στις 06:30 ώρα Ελλάδας.

Η Olivia Rodrigo θα τραγουδήσει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τραγούδια από το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της, με τίτλο «Sour», το οποίο κυκλοφόρησε από την Geffen Records / Universal Music πριν από ένα μήνα και κατέκτησε την πρώτη θέση των charts σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μισή ώρα πριν την έναρξη του «Sour Prom», στις 06:00, η Olivia Rodrigo θα φιλοξενήσει ένα επίσημο pre-party στο οποίο θα απαντήσει σε ερωτήσεις των θαυμαστών της και θα μοιραστεί παρασκηνιακές ιστορίες από τη δημιουργία του concert film.

«Δεδομένου ότι δεν κατάφερα ποτέ να πάω σε χορό αποφοίτησης, ήθελα να κάνω ένα μικρό πάρτι με τους αγαπημένους μου ανθρώπους (προφανώς εσάς παιδιά)», έγραψε στο Twitter η 18χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός, η οποία μόλις τελείωσε το Λύκειο.

Πριν την ανακοίνωση του «Sour Prom», η Olivia Rodrigo έκανε έκπληξη σε επιλεγμένους θαυμαστές της και εμφανίστηκε στην πόρτα τους για να τους προσκαλέσει προσωπικά στην εκδήλωση.

Η ανερχόμενη pop star έφερε επίσης μαζί της δώρα, όπως λουλούδια και διάφορα από τα επίσημα προϊόντα της, σύμφωνα με τις φωτογραφίες που ανάρτησαν στο Twitter οι τυχεροί θαυμαστές.

”since i never got to go to prom, I wanted to throw a little prom party with my fav ppl (you guys obvs). SOUR prom the concert film comes out Tuesday!!!! ”

