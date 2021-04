Η Olivia Rodrigo αποκαλύπτει τον τίτλο και το tracklist του πρώτου άλμπουμ της

Όλες οι λεπτομέρειες για το πρώτο άλμπουμ της Olivia Rodrigo.

Η Olivia Rodrigo ανακοινώνει τον τίτλο του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ της και αποκαλύπτει συγχρόνως το tracklist με τα τραγούδια που θα περιέχει.

Το νέο άλμπουμ της 18χρονης τραγουδίστριας και ηθοποιού τιτλοφορείται «Sour» και θα κυκλοφορήσει από την Geffen Records / Universal Music στις 21 Μαΐου, περιλαμβάνοντας 11 τραγούδια.

Μεταξύ τους το ιστορικό ντεμπούτο της Olivia Rodrigo με το single «Drivers License», το οποίο κυριάρχησε για οκτώ συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1 των Ηνωμένων Πολιτειών και για εννέα διαδοχικές εβδομάδες στην κορυφή των βρετανικών charts, καθώς και το διάδοχό του, το πρόσφατο «Deja Vu» που ήδη έχει βρεθεί στο No. 8 του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Η Olivia Rodrigo είναι ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία που βλέπει τα δύο πρώτα τραγούδια του να εμφανίζονται στο Top 10 του Hot 100.

Η ανερχόμενη αστέρας μοιράστηκε επίσης τόσο το εξώφυλλο σου και το οπισθόφυλλο του νέου άλμπουμ της.

Η νεαρή τραγουδίστρια φωτογραφίζεται έχοντας στο πρόσωπό της αυτοκόλλητα σε σχέδια πεταλούδας, αστεριών και λουλουδιών, ενώ στη γλώσσα της έχει κολλήσει τέσσερα γραμματόσημα που σχηματίζουν τον τίτλο του «Sour».

Μία εβδομάδα πριν την κυκλοφορία του άλμπουμ «Sour», στις 14 Μαΐου, είναι προγραμματισμένο να κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα του Disney+ ο δεύτερος κύκλος της σειράς «High School Musical: The Musical: The Series», στην οποία η Oliva Rodrigo υποδύεται τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Nini Salazar-Roberts. Δείτε το trailer εδώ.

Το tracklist του «Sour»

1. Brutal

2. Traitor

3. Drivers License

4. 1 Step Forward, 3 Steps Back

5. Deja Vu

6. Good 4 U

7. Enough For You

8. Happier

9. Jealousy, Jealousy

10. Favorite Crime

11. Hope Ur OK