Η Olivia Rodrigo εμπνέεται από την Cardi B να γράφει ειλικρινή τραγούδια

«Μου δίνει το θάρρος να πω ό,τι θέλω να πω».

Από πού παίρνει η Olivia Rodrigo το θάρρος να γράφει προσωπικά τραγούδια; Όχι από την Taylor Swift ή κάποιον άλλον καλλιτέχνη της pop, αλλά από την Cardi B.

Η ανερχόμενη σταρ, η οποία προετοιμάζεται αυτό το διάστημα για την κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ της, γνωρίζει ήδη πολύ καλά πώς να μετατρέπει μια «πραγματικά οδυνηρή στιγμή» σε μια κορυφαία επιτυχία.

Η Cardi B εξύμνησε το «Drivers License» όταν δέχτηκε την πρόσκληση της Olivia Rodrigo να πάνε με το αυτοκίνητό της σε αλυσίδα εστιατορίων ταχείας εστίασης, καθώς η ίδια η ράπερ δεν διαθέτει δίπλωμα οδήγησης και τώρα η 17χρονη τραγουδίστρια της ανταποδίδει την αγάπη.

«Είμαι τόσο ερωτευμένη μαζί της, θέλω να την παντρευτώ», είπε η Olivia Rodrigo στον Zane Lowe αναφερόμενη στο «Get Up 10», το εναρκτήριο τραγούδι από το βραβευμένο με Grammy άλμπουμ «Invasion Of Privacy» της Cardi B. «Ένας από τους στίχους λέει: Είμαι αληθινή, το μόνο ψεύτικο είναι το στήθος. Και έλεγα ναι, αυτή είναι η ενέργεια. Έχω εμμονή μαζί της. Λατρεύω το Invasion Of Privacy».

Όταν η πρωταγωνίστρια της σειράς «High School Musical: The Musical: The Series» ανέφερε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο Instagram ότι το «Get Up 10» είναι το «πιο αγαπημένο της τραγούδι», η Cardi B τη χαρακτήρισε «τόσο αξιαγάπητη».

«Ανυπομονώ να δω τι έχει για τη συνέχεια!», έγραψε η 28χρονη ράπερ στο Twitter.

Στη συνέχεια η Olivia Rodrigo συνεχάρη την Cardi B όταν το τελευταίο της single, το «Up», ανέβηκε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100, λέγοντας ότι ένιωσε «τόσο ενθουσιασμένο για αυτήν» και ότι «κυριολεκτικά σχεδόν φώναζε» όταν έμαθε για την πρωτιά του τραγουδιού.

Μάλιστα η Olivia Rodrigo παρατηρεί πόσο «σοκαριστικά ειλικρινής» είναι η Cardi B στη μουσική της και κρατάει σημειώσεις ενόψει της κυκλοφορίας του άλμπουμ της «Sour» τον Μάιο.

«Νιώθω τυχερή που είμαι έφηβη τη στιγμή που η Cardi κάνει μουσική… Ακόμη και ως τραγουδοποιός, μερικά από τα πράγματα που λέει είναι τόσο ειλικρινή και σχεδόν σοκαριστικά ειλικρινή. Όταν άκουσα το τραγούδι της, σκέφτηκα: “Ω, ουάου, το είπε μόλις σε ένα ηχογραφημένο άλμπουμ”. Οι αγαπημένοι μου καλλιτέχνες είναι αυτοί που λένε πράγματα τα οποία φοβούνται να πουν οι άλλοι», εξήγησε.

«Νομίζω, λοιπόν, ότι το κάνει τόσο καλά. Σίγουρα είναι κάτι με το οποίο Κατά κάποιον τρόπο παλεύω όταν γράφω τραγούδια. Δημιουργώ πολύ μουσική αυτή τη στιγμή για να την κυκλοφορήσω και την ακούω ξανά και τρομοκρατούμαι μερικές φορές. Λέω: “Θεέ μου. Κυριολεκτικά γράφω για πράγματα που δεν λέω σε κάποιους από τους στενότερους φίλους μου και θα τα κυκλοφορήσω για να τα εξετάσει και να τα συζητήσει όλος ο κόσμος”», συνέχισε.

«Είναι ένα πραγματικά φρικτό, τρομακτικό πράγμα. Η Cardi B μου δίνει το θάρρος να πω ό,τι θέλω να πω και να είμαι ειλικρινής στην αφήγηση της ιστορίας μου», τόνισε η Olivia Rodrigo.