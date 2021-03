Η Olivia Rodrigo επιστρέφει με το νέο single «Deja Vu»

Η Olivia Rodrigo είναι έτοιμη να δώσει συνέχεια στο επιτυχημένο ντεμπούτο της στη δισκογραφία.

Αφού δημιούργησε κλίμα μυστηρίου διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου διαγράφοντας όλες τις αναρτήσεις από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, η 18χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου single της.

Το ολοκαίνουργιο τραγούδι της Olivia Rodrigo θα έχει τον τίτλο «Deja Vu» και θα κυκλοφορήσει από τις Geffen / Interscope Records / Universal Music την Πέμπτη 1 Απριλίου.

«Υπόσχομαι ότι δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο», σημείωσε η τραγουδίστρια για το «Deja Vu», το οποίο είναι διαθέσιμο για pre-save στις υπηρεσίες streaming.

my new song deja vu is out Thursday at 9am pst. I promise it’s not an April fools joke lol. 🌈💜🦋https://t.co/lFVAcIrEMp pic.twitter.com/Hxi7iPJQg1

— Olivia Rodrigo (@Olivia_Rodrigo) March 29, 2021