Η Olivia Rodrigo κάνει ντεμπούτο με το «drivers license»

Το πρώτο σόλο τραγούδι της Olivia Rodrigo.

Ντεμπούτο στη δισκογραφία κάνει η 17χρονη τραγουδίστρια και στιχουργός Olivia Rodrigo, γνωστή από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στη σειρά «High School Musical: The Musical: The Series» του Disney+.

Το πρώτο της single είναι ένα ιδιαίτερο τραγούδι με τίτλο «drivers license», το οποίο κυκλοφορεί από την Geffen Records / Universal Music.

«Όταν εμπνεύστηκα το “drivers license” περνούσα μια ερωτική απογοήτευση που ήταν τόσο μπερδεμένη για μένα, τόσο πολύπλευρη», λέει η Olivia Rodrigo.

«Όταν έβαλα όλα αυτά τα συναισθήματα σε ένα τραγούδι, τα πάντα έγιναν πολύ πιο απλά και πιο ξεκάθαρα και τελικά, νομίζω ότι αυτός είναι ο όλος ο σκοπός της δημιουργίας τραγουδιών», εξηγεί.

«Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να κάθομαι στο πιάνο στην κρεβατοκάμαρά μου και να γράφω ένα πραγματικά λυπητερό τραγούδι. Είναι πραγματικά το αγαπημένο μου πράγμα στον κόσμο», περιγράφει.

Η νεαρή Olivia Rodrigo εντάχθηκε πρόσφατα από το Variety στη λίστα «Power Of Young Hollywood List 2020», χάρη στη δημοτικότητα που απέκτησε από τη συμμετοχή της στο «High School Musical: The Musical: The Series».

Επίσης έχει γράψει το τραγούδι «All I Want» για το soundtrack της σειράς του Disney+, το οποίο μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει 200 εκατομμύρια συνολικά streams, παγκοσμίως.