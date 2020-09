Η Paloma Faith μοιράζεται το νέο single «Better Than This»

Με νέο προσωπικό τραγούδι επανεμφανίζεται η Paloma Faith .

H Paloma Faith επιστρέφει με νέο υλικό μετά από δύο χρόνια και κυκλοφορεί το ολοκαίνουργιο single «Better Than This».

Πρόκειται για ένα τραγούδι που μιλάει για τη διαρκή αγάπη, όπως εξηγεί η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός.

«Είναι ένα τραγούδι αγάπης για τους ανθρώπους που είναι εδώ για να μείνουν. Για τη διαρκή αγάπη. Δεν νομίζω πως έχω ξανακούσει ένα τραγούδι για την αγάπη σαν κι αυτό», λέει η Paloma Faith.

Το «Better Than This» αναμένεται να συνοδευθεί από ένα music ideo το οποίο γυρίστηκε με τη σε σκηνοθεσία του David Wilson στη γειτονιά του Λονδίνου όπου μεγάλωσε η Paloma Faith, το Hackney.

Το video γυρίστηκε σε μία μόνο λήψη και απεικονίζει εικόνες με θέματα του σήμερα όπως η κλιματική αλλαγή, η αστυνομική βία, ο διαχωρισμός των κοινωνικών τάξεων και η αδικία του πολέμου.

Η Paloma Faith έχει στο βιογραφικό της δέκα τραγούδια που έχουν εμφανιστεί στο Top 10 του επίσημου βρετανικού chart, συμπεριλαμβανομένου ενός Νο. 1 με το dance δίδυμο των Sigma και το single «Changing».

Τα πρώτα τρία άλμπουμ της, «Do You Want the Truth or Something Beautiful?» (2009), «Fall to Grace» (2012) και «A Perfect Contradiction» (2014) έχουν γίνει διπλά πλατινένια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πιο πρόσφατος δίσκος της, το «The Architect» που κυκλοφόρησε το 2017, σημείωσε πλατινένιες πωλήσεις.

Τον προηγούμενο Μάρτιο η Paloma Faith συμμετείχε στο single «Mistakes» του Βρετανού παραγωγού Jonas Blue, ενώ λίγο αργότερα, ένωσε τη φωνή της με 25 άλλους καλλιτέχνες σε μία διασκευή του «Times Like These» των Foo Fighters που ηχογραφήθηκε για καλό σκοπό.

Το «Better Than This» κυκλοφορεί από την Panik Records και τη Sony Music.