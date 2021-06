Η P!nk επικεντρώθηκε στην οινοποιία κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Η P!nk βγάζει το δικό της κρασί.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η P!nk έστρεψε την προσοχή της στη δική της ετικέτα βιολογικού κρασιού.

Η τραγουδίστρια παραδέχθηκε ότι το lockdown τη βοήθησε να εστιάσει περισσότερο στα προϊόντας της «Two Wolves», ενώ εξήγησε επίσης ότι έχει «τρεις διαφορετικές ζωές».

«Με την πανδημία ήρθε αναγκαστικά η απλότητα. Η ζωή μου είναι έτσι χωρίς πανδημία», είπε στο «WSJ. Magazine».

«Μετά από μια περιοδεία δυόμισι ετών, όπου είσαι κάθε ημέρα σε μία νέα πόλη, επιστρέφω στο σπίτι μου. Και συνήθως πηγαίνω κατευθείαν στη συγκομιδή», συνέχισε.

«Έχω λοιπόν τρεις διαφορετικές ζωές: Έχω τη ζωή στις περιοδείας, τη ζωή μου στο σπίτι και μετά κάνω κρασί. Ο φόρτος εργασίας είναι τεράστιος, μόνο εγώ και μια άλλη γυναίκα φτιάχνουμε όλο αυτό το κρασί και κατά τη διάρκεια όλων αυτών είμαι μια μαμά πλήρους απασχόλησης», τόνισε.

Η P!nk παράγει 114 κούτες κρασιών σε κάθε περίοδο συγκομιδής, με την παραγωγή να πωλείται ολόκληρη μέσα σε μία ημέρα.

Με τη μουσική βιομηχανία να έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία, η Pink συνειδητοποίησε ότι θα μπορούσε να έχει μέλλον ως οινοποιός και άρχισε να ερευνά διάφορες σκοτεινές στιγμές στην ιστορία.

«Διάβασα “The Winemaker’s Wife” (της Kristin Harmel), το οποίο ήταν πραγματικά συναρπαστικό, για τη Καμπανία και το πώς συμμετείχε η περιοχή στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πώς πολέμησαν κρυφά ενάντια στους Ναζί περνώντας λαθραία όπλα σε βαρέλια σε όλες τις περίπλοκες υπόγειες σπηλιές στο Γαλλία. Με έκανε να εκτιμήσω περισσότερο τη σαμπάνια», εξήγησε.

Ωστόσο η P!nk, η οποία κυκλοφόρησε τον Μάιο το live album «All I Know So Far: Setlist», συνεχίζει να εργάζεται σκληρά πάνω σε νέα μουσική της, έχοντας μάθει μερικές νέες δεξιότητες κατά τη διάρκεια του lockdown.

«Έμαθα πώς να χρησιμοποιώ το GarageBand και να ηχογραφώ τον εαυτό μου. Για ένα 40χρονο κορίτσι το να μάθει πώς να είναι μόνη και να ηχογραφεί για πρώτη φορά στη ζωή της ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα, γιατί συνήθως αποφασίζουν οι ηχολήπτες και οι παραγωγοί», είπε.

