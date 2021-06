Η P!nk εύχεται να είχε «βοηθήσει περισσότερο» την Britney Spears

«Κανείς δεν ήξερε τι συνέβαινε και θα ήθελα να ήμουν εκεί».

Η P!nk εύχεται να είχε σταθεί στο πλευρό της Britney Spears στο παρελθόν.

Η 41χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε στην εκπομπή «Watch What Happens Live» του Andy Cohen, όπου κλήθηκε να σχολιάσει έπειτα από ερώτηση θεατή το πρόσφατο ντοκιμαντέρ «Framing Britney Spears» των New York Times, το οποίο επικεντρώνεται στον καθεστώς επιτροπείας στο οποίο βρίσκεται η Spears, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει η ίδια τις αποφάσεις που αφορούν τις οικονομικές και προσωπικές υποθέσεις της

«Αγαπάω την Britney. Εδώ είναι το θέμα για όλους εμάς τους ηδονοβλεψίες, κανένας από εμάς δεν ήξερε τι συνέβαινε, δεν ήμασταν εκεί. Και θα ήθελα να ήμουν εκεί. Νομίζω ότι όλοι θα θέλαμε», είπε.

Η P!nk πρόσθεσε ότι τόσο η ίδια όσο και το κοινό αισθάνονται «έντονη προστατευτικότητα» για την Britney Spears: «Για καλό λόγο, είναι αξιαγάπητη. Είναι απίστευτα γλυκιά. Το μόνο που ξέρω είναι ότι είναι απίστευτα γλυκιά και θέλω να είναι ευτυχισμένη».

Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι παρακολούθησε το ντοκιμαντέρ «Framing Britney Spears», λέγοντας: «Το έκανα και στενοχωρήθηκα που τότε δεν ήξερα, εκείνες τις ημέρες, δεν ήξερα. Είμαι δυνατός άνθρωπος. Θα μπορούσα να την είχα προσεγγίσει περισσότερο».

«Απλώς νιώθω αβοήθητη. Δεν μου αρέσει να νιώθω αβοήθητη ή ανήμπορη. Και μόνο να φανταστώ μπορώ πώς αισθάνεται. Θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει κάποια υποστήριξη. Τα μέσα ενημέρωσης την κατέστρεψαν και τα παπαράτσι είναι καθάρματα. Εύχομαι να μπορούσα να της είχα δώσει μια αγκαλιά, είπε για την Britney Spears.

Η P!nk και η Spears είχαν πρωταγωνιστήσει μαζί με την Beyoncé και τον Enrique Iglesias σε μια επική διαφήμιση της Pepsi για το Super Bowl του 2004.