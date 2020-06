Η pop perfection συνεργασία! ”Rain On Me” από Lady Gaga & Ariana Grande.

Oι pop superstars Lady Gaga & Ariana Grande κυκλοφορούν το τραγούδι ‘Rain On Me’.

Το τραγούδι είναι η πρώτη δισκογραφική σύμπραξη των δύο και είναι το δεύτερο single από τον επερχόμενο δίσκο της Lady Gaga με τίτλο ‘Chromatica’

που κυκλοφορεί στις 29/5.

Η Lady Gaga μιλώντας στον Zane Lowe και στην εκπομπή του στο σταθμό ‘Beats 1’ του Apple Music, ανέφερε λεπτομέρειες για τη συνεργασία της με την Ariana Grande καθώς και την έμπνευση της για το άλμπουμ

Δείτε το official music video για το ‘Rain On Me