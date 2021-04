Η Selena Gomez θα παρουσιάσει το live concert «Vax Live» με τη συμμετοχή των Jennifer Lopez και J Balvin

Μια εκδήλωση που στοχεύει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο απέναντι στα εμβόλια κατά του COVID-19.

Η Selena Gomez θα παρουσιάσει το «Vax Live: The Concert to Reunite the World», μία εικονική συναυλία που θέλει να ενθαρρύνει τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να εμβολιαστούν κατά του COVID-19.

Στην εκδήλωση θα τραγουδήσουν οι Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin και H.E.R.

Το «Vax Live: The Concert to Reunite the World» θα μεταδοθεί στις 8 Μαΐου στους τηλεοπτικούς σταθμούς ABC, ABC News Live και CBS, στις πλατφόρμες του YouTube και της iHeartMedia και στην εφαρμογή iHeartRadio.

Το YouTube θα μεταδώσει μια εκτεταμένη έκδοση του «Vax Live» διάρκειας 90 λεπτών στο κανάλι της οργάνωσης «Global Citizen», που θα περιλαμβάνει επιπλέον παραστάσεις και εμφανίσεις από τους NCT 127 και από YouTubers όπως οι Daniel El Travieso, Kati Morton, ShootforLove, Thembe Mahlaba και Try Guys.

Το livestream που θα μεταδοθεί παγκοσμίως στοχεύει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των ανθρώπων απέναντι στα εμβόλια και ευελπιστεί ότι οι προσπάθειές του συμβάλλουν έτσι ώστε «όλοι και παντού» να εμβολιαστούν κατά του COVID-19.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οργάνωση «Global Citizen» θα απευθύνει κάλεσμα σε φιλάνθρωπους και εταιρείες να προχωρήσουν σε δωρεές που θα διασφαλίσουν ότι θα εμβολιαστούν κατά του COVID-19 πάνω από 27 εκατομμύρια εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας οι οποίοι υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο καθημερινά στις φτωχότερες χώρες του κόσμου.

Το «Vax Live: The Concert to Reunite the World» θα ενθαρρύνει επίσης τους υπερασπιστές της παγκόσμιας ανάπτυξης και όσους αναλαμβάνουν δράση για να λύσουν τα κοινωνικά προβλήματα να καλέσουν τους παγκόσμιους ηγέτες να δώσουν προτεραιότητα στη δίκαιη διανομή εμβολίων κατά του COVID-19 σε όλο τον κόσμο.

I’m so excited to announce that I’m hosting #VaxLive: The Concert to Reunite the World! I’ll be joining @glblctzn in calling for equitable COVID-19 vaccine distribution for all. Tune in Saturday, May 8: https://t.co/GcRFROXS9H pic.twitter.com/CTzjqdon7W — Selena Gomez (@selenagomez) April 13, 2021

Η Selena Gomez δήλωσε για τη συναυλία: «Έχω την τιμή να παρουσιάσω το “Vax Live: The Concert to Reunite the World”. Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή για να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να κάνουν το εμβόλιο κατά του COVID-19 όταν θα είναι διαθέσιμο σε αυτούς, να καλέσουμε τους παγκόσμιους ηγέτες να διαμοιράσουν δίκαια τις δόσεις των εμβολίων και να ενώσουμε τους ανθρώπους για μια νύχτα μουσικής με τρόπο που δεν ήταν δυνατός την προηγούμενη χρονιά. Ανυπομονώ να γίνω μέρος της».

Ο Hugh Evans, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της «Global Citizen», σημείωσε: «Ως παγκόσμια κοινότητα, βρισκόμαστε σε έναν αγώνα ενάντια στο χρόνο και το κλειδί για την επανένωσή μας είναι το εμβόλιο. Πρέπει να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη στα εμβόλια στις ΗΠΑ και παγκοσμίως και να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να κάνουν το εμβόλιο το συντομότερο δυνατό».

«Υπάρχει ένα φως στο τέλος αυτού του τούνελ, αλλά η παροχή των εμβολίων σε όλους, παντού ανεξάρτητα από το ποιοι είναι ή από πού είναι, είναι το κλειδί για να διασφαλίσουμε τον τέλος αυτής της πανδημίας σε όλο τον κόσμο. Πρέπει όλοι να ενωθούμε για να ξαναβρούμε το ρυθμό μας για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας», πρόσθεσε.

Σε ώρα Ελλάδας, το «Vax Live: The Concert to Reunite the World» θα ξεκινήσει στις 03:00 της Κυριακής 9 Μαΐου (μεσάνυχτα Σαββάτου 8 Μαΐου).