Η Sia κυκλοφορεί το single «Hey Boy» από το soundtrack της ταινίας «Music»

Η Sia αποκαλύπτει ακόμα ένα κομμάτι από το soundtrack της νέας ταινίας της «Music».

Η Sia ανακοινώνει την κυκλοφορία του επίσημου άλμπουμ που θα συνοδεύσει την επερχόμενη ταινία της «Music», στην οποία υπογράφει τη σκηνοθεσία και συνυπογράφει το σενάριο.

Η Αυστραλή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός μοιράζεται συγχρόνως το επόμενο τραγούδι από το soundtrack του «Music». Το funk-pop single «Hey Boy» διαδέχεται τα τραγούδια «Together» και «Courage To Change» που κυκλοφόρησαν τους προηγούμενους μήνες.

Το άλμπουμ με τον τίτλο «Music – Songs From and Inspired by the Motion Picture» θα κυκλοφορήσει από τις Monkey Puzzle και Atlantic Records / Warner Music στις 12 Φεβρουαρίου 2021 και θα περιέχει 14 τραγούδια με την υπογραφή της Sia.

Αυτό το χειμώνα αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσης ένα soundtrack στο οποίο τα τραγούδια θα ερμηνεύσουν οι πρωταγωνιστές του «Music», η Kate Hudson, ο Leslie Odom, Jr. και η Maddie Ziegler, στον πρώτο της ρόλο σε ταινία μεγάλου μήκους.

Η ταινία «Music» περιγράφεται ως «μια εντελώς πρωτότυπη εξερεύνηση της θεραπευτικής δύναμης της αγάπης και της σημασίας της κοινότητας», ενώ παράλληλα φαντάζεται «έναν κόσμο όπου μπορούν να ενισχυθούν αυτοί οι δεσμοί σε περιόδους μεγάλης πρόκλησης».

Τα κομμάτια της ταινίας θα δέσουν οι «φανταστικές μουσικές ακολουθίες» της Sia, μεταξύ των οποίων και το «Hey Boy».

Η Sia δίνει επίσης στη δημοσιότητα το πρώτο trailer για την ταινία «Music».

Στο συγκινητικό απόσπασμα η Kate Hudson μιλά με θαυμασμό για τη μικρότερη αδερφή της, τη «Music» (Maddie Ziegler), η οποία βρίσκεται στο φάσμα αυτισμού και χρησιμοποιεί τη μουσική ως μέσο για να αποκρυπτογραφήσει τον κόσμο γύρω της.

Η ταινία «Music» θα προβληθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα στους κινηματογράφους τον Φεβρουάριο.