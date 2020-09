Η SZA συνεργάζεται με τον Ty Dolla $ign στο «Hit Different»

Το «Hit Different» είναι το πρώτο προσωπικό τραγούδι της SZA μέσα σε τρία χρόνια.

Η SZA κυκλοφορεί το νέο single και music video «Hit Different», στο οποίο ενώνει τις δυνάμεις της με τον Ty Dolla $ign.

Την παραγωγή του «Hit Different», το οποίο κυκλοφορεί από τις Top Dawg Entertainment και RCA Records / Sony Music, υπογράφει το θρυλικό δίδυμο των The Neptunes που αποτελείται από τον Pharrell Williams και τον Chad Hugo.

Το mid-tempο τραγούδι παρέχει την τέλεια βάση ώστε να διαπρέψει η μαγική ερμηνεία της SZA και συμπληρώνεται από τα απαλά φωνητικά του Ty Dolla $ign.

Ταυτόχρονα η SZA κάνει το σκηνοθετικό ντεμπούτο της, έχοντας αναλάβει προσωπικά τη σκηνοθεσία για το εντυπωσιακό music video του «Hit Different».

Το «Hit Different» είναι το πρώτο προσωπικό τραγούδι της SZA μετά από τρία χρόνια και την κυκλοφορία του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ της, του διπλά πλατινένιου «Ctrl» (2017).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο το ίδιο το άλμπουμ όσο και τα τραγούδια του προτάθηκαν για τέσσερα Βραβεία Grammy, ενώ η Αμερικανίδα τραγουδίστρια ήταν παράλληλα υποψήφια για τον τίτλο του Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη.

Στο διάστημα που μεσολάβησε η SZA συμμετείχε στο soundtrack της ταινίας «Black Panther» και ένωσε τις δυνάμεις της με τον Kendrick Lamar στο πολυπλατινένιο τραγούδι «All The Stars», υποψήφιο για Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και τέσσερα Grammy, ενώ συνεργάστηκε επίσης με τον The Weeknd και τον Travis Scott στο «Power Is Power», ένα κομμάτι εμπνευσμένο από τη δημοφιλή σειρά «Game of Thrones».

Πριν λίγο καιρό ακολούθησε άλλο ένα soundtrack, με τη SZA να συναντά τον Justin Timberlake στο τραγούδι «The Other Side» από την ταινία «Trolls World Tour» (Οι Ευχούληδες 2: Παγκόσμια Περιοδεία).