Η Tate McRae κυκλοφορεί το EP «Too Young To Be Sad»

Το δεύτερο EP της Tate McRae κυκλοφορεί.

Η Καναδή τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και χορεύτρια Tate McRae μοιράζεται με το κοινό το νέο EP «Too Young To Be Sad» (στυλιζαρισμένο με κεφαλαία).

Η 17χρονη τραγουδίστρια διαθέτει ήδη στο ενεργητικό της πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια streams και πάνω από 3,2 εκατομμύρια συνδρομητές στο επίσημο κανάλι της στο YouTube, όπου αγγίζει το μισό δισεκατομμύριο προβολών.

Η Tate McRae, η οποία ξεχωρίζει για τον μοναδικό τρόπο που συνδυάζει τις ερμηνευτικές ικανότητες της και τις απαράμιλλες χορευτικές κινήσεις της, είναι η νεαρότερη μουσικός που συμπεριλήφθηκε στη λίστα «30 Under 30» του «Forbes» για το 2021.

Το EP «Too Young To Be Sad» κυκλοφορεί από τη RCA Records / Sony Music και περιλαμβάνει την επιτυχία «You Broke Me First» που έχει συγκεντρώσει πάνω από 850 εκατομμύρια παγκοσμίως, τα τραγούδια «Slower», «Rubberband» και «r u ok» που έχουν ήδη κυκλοφορήσει καθώς και δύο ολοκαίνουργια κομμάτια.

Κάθε τραγούδι στο EP ασχολείται με την παντοδύναμη φύση της ερωτικής απογοήτευσης, όμως η Tate McRae ορκίζεται ότι δεν θα την υπεραναλύσει.

«Ο τίτλος “Too Young To Be Sad” (Πολύ νέα για να είσαι λυπημένη) είναι φοβερός γιατί κατά κάποιον τρόπο ακυρώνει όλα όσα λέω στα τραγούδια», είπε στο Apple Music η τραγουδίστρια.

«Τραγουδάω για την έντονη θλίψη και για το πόσο νοιάζομαι για όλα τα πράγματα, αλλά ο τίτλος είναι σαν να λέει: “Ναι… αλλά δεν έχω χρόνο να τα σκεφτώ όλα αυτά. Πρέπει να ζήσω τη ζωή μου”», τονίζει.

Ωστόσο αντί να αφιερώνει τους στίχους της στον άνθρωπο που της προκάλεσε τη θλίψη, η Tate McRae στρέφει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στον εαυτό της καθώς σκέφτεται τα λάθη που έχει κάνει και τα μαθήματα που έχει πάρει.

Η Tate McRae κυκλοφορεί μαζί με το EP το music video για το τραγούδι «Bad Ones», έχοντας συμμετάσχει και η ίδια στο έργο της σκηνοθεσίας. Κατά τη διάρκεια του video παρακολουθούμε μια διαφορετική πλευρά της τραγουδίστριας καθώς διασκεδάζει με τις φίλες της, γελάει και προκαλεί αναστάτωση.