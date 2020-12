Η Taylor Swift ανακοινώνει το άλμπουμ – έκπληξη «Evermore»

Το «Evermore» είναι το δεύτερο άλμπουμ της Taylor Swift για τη φετινή χρονιά.

Η Taylor Swift αιφνιδίασε για ακόμα μια φορά ευχάριστα τους θαυμαστές της και ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός ολοκαίνουργιου άλμπουμ με τον τίτλο «Evermore».

Πριν καν συμπληρωθούν πέντε μήνες από το θριαμβευτικό «Folklore», η αστέρας της μουσικής επιστρέφει με το ένατο προσωπικό άλμπουμ της.

Το «Evermore» θα κυκλοφορήσει από τη Republic Records / Universal Music την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, μόλις δύο ημέρες πριν τα 31α γενέθλια της Taylor Swift.

«Δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να γράφουμε τραγούδια», αναφέρει η αστέρας της pop star στην ανάρτηση με την οποία ανακοίνωσε την άφιξη του «Evermore».

«Για να προσπαθήσω να το πω πιο ποιητικά, μοιάζει σαν να στεκόμασταν στην άκρη του φολκλορικού δάσους και να είχαμε μια επιλογή: να γυρίσουμε και να επιστρέψουμε ή να ταξιδέψουμε περισσότερο στο δάσος αυτής της μουσικής. Επιλέξαμε να περιπλανηθούμε πιο βαθιά. Δεν το είχα κάνει ποτέ πριν αυτό. Στο παρελθόν, αντιμετώπιζα πάντα τα άλμπουμ σαν μια και μοναδική περίοδο και προχωρούσα στον προγραμματισμό του επόμενου μετά την κυκλοφορία ενός άλμπουμ», συνέχισε.

«Υπήρχε κάτι διαφορετικό στο “Folklore”. Όταν το δημιουργούσα, ένιωθα λιγότερο σαν να έφευγα και περισσότερο σαν να επέστρεφα. Μου άρεσε πολύ η φυγή που βρήκα σε αυτές τις φανταστικές / μη φανταστικές ιστορίες. Μου άρεσε πολύ ο τρόπος με τον οποίο καλωσορίσετε τα ονειρικά τοπία και τις τραγωδίες και τις επικές ιστορίες αγάπης που χάθηκαν και βρέθηκαν στις ζωές σας. Έτσι συνέχισα να γράφω…», εξήγησε.

Η Taylor Swift συνεχίζει στο «Evermore» τη συνεργασία της με τους δημιουργούς με τους οποίους ένωσε δυνάμεις στο «Folklore», με τους Aaron Dessner (The National), Jack Antonoff και Justin Vernon (Bon Iver), ενώ προσκάλεσε επίσης «ορισμένους νέους και παλιούς φίλους».

Το «Evermore» θα περιέχει 15 τραγούδια στη στάνταρ έκδοσή του και δύο bonus tracks στην deluxe φυσική έκδοσή του.

«Από τότε που ήμουν 13 ετών, ήμουν ενθουσιασμένη να γίνω 31 γιατί είναι ο τυχερός μου αριθμός, γι’ αυτό ήθελα να σας κάνει έκπληξη με αυτό τώρα», ανέφερε η τραγουδίστρια σε μια δεύτερη ανάρτησή της.

«Όλοι είστε τόσο στοργικοί, υποστηρικτικοί και καλόκαρδοι στα γενέθλιά μου και έτσι αυτή τη φορά σκέφτηκα να σας δώσω κάτι! Γνωρίζω επίσης ότι αυτή η εορταστική περίοδος θα είναι μοναχική για τους περισσότερους από εμάς και αν υπάρχει κάποιος από εσάς εκεί έξω που στρέφεται στη μουσική για να αντιμετωπίσει την απομάκρυνση από τους αγαπημένους τους όπως εγώ αυτό είναι για εσάς», σημείωσε.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του άλμπουμ «Evermore», θα δοθεί στη δημοσιότητα και το music video για το single «Willow», σε σκηνοθεσία της ίδιας της Taylor Swift.

Το «Evermore» είναι το τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της τραγουδίστριας σε διάστημα περίπου 15 μηνών.

Το «Lover» κυκλοφόρησε στις 23 Αυγούστου 2019 και το «Folklore» στις 24 Ιουλίου 2020. Να σημειωθεί ότι και οι δίσκοι έκαναν ντεμπούτο στο No. 1 των Ηνωμένων Πολιτειών και σε πληθώρα άλλων χωρών.

Το tracklist του «Evermore»

1. Willow

2. Champagne Problems

3. Gold Rush

4. ‘Tis The Damn Season

5. Tolerate It

6. No Body, No Crime (featuring Haim)

7. Happiness

8. Dorothea

9. Coney Island (featuring The National)

10. Ivy

11. Cowboy Like Me

12. Long Story Short

13. Marjorie

14. Closure

15. Evermore (featuring Bon Iver)

Bonus Tracks (Deluxe φυσική έκδοση)

16. Right Where You Left Me

17. It’s Time To Go